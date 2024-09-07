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В РФС объявили об отмене матча Россия — Таиланд

07 сентября 2024, 09:28
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ТаиландТаиланд07.09.2024 в 16:00 Матч отменен

Российский футбольный союз сообщил об отмене матча товарищеского турнира между сборными России и Таиланда по причине непогоды.

Игра должна была пройти во Вьетнаме 7 сентября. Решение принято с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое. Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу.

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Источник: rfs.ru Фото: Михаил Шапаев/РФС
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ЦКВД (раскрыть)
07 сентября в 19:45
Вы молодЕц, всё правильно сказали. Только по поводу Азии загнули... Хрен теперь разогнёшь.
Gorasul
Gorasul
07 сентября в 17:21
Сама природа пришла на помощь стоеросовым деревяшкам и спасла их от позора. Жалко тайцев, не успели унизить матерщинника из ростова.
ЦКВД
ЦКВД
07 сентября в 16:41, ред.
не знаю как другие, а лично меня вообще бесят остановки чемпионата из за сборной,вот когда в азию перейдем и будем играть отборы на кубок азии вот тогда и делайте перерыв,а сейчас лично я хочу каждые выходные смотреть чемпионат россии,сборная сейчас никому не нужна)
valt134
valt134
07 сентября в 16:31
По такой погоде классно пиво пить( не рекомендация к действию для наших Мастеров).
Kosmos58
Kosmos58
07 сентября в 15:55
Может они ДО тайфуна смылись?!.
pomor45
pomor45
07 сентября в 14:30
В Ханое хана.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
07 сентября в 14:29
Могут и надолго застрять там, сезон дождей в разгаре
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Rupertt (раскрыть)
07 сентября в 14:28
Позвольте спросить, какой ответственности ?
4RT
4RT
07 сентября в 14:14
Природе надоело смотреть на этот цирк
sejbschr8g43
sejbschr8g43 ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
07 сентября в 14:07
Для таких это не аргумент!!!
Главное покритиковать всё наше российское.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Rupertt (раскрыть)
07 сентября в 13:07
Там действительно кошмар. Дома рушатся, поезда с рельсов опрокидываются, грузовики по воздуху летают. Какой футбол может быть???
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
07 сентября в 13:04
Теперь им ещё и не вылететь из Вьетнама. Аэропорты-то закрыты!
Rupertt
Rupertt
07 сентября в 12:55, ред.
nubom
nubom
07 сентября в 11:49
Та и ландно...
Bad Listener
Bad Listener
07 сентября в 11:40, ред.
Насколько я понял это Россия отказалась от игры. Ну что, технарь нам, 0:3, поздравляю Тайланд с победой, игра забудется а счёт останется) хотя я бы этих лодырей и по болотам и по джунглям погонял, особенно спартаковских, с любовью конечно
PATRIOT1965
PATRIOT1965
07 сентября в 11:11
Можно начать чемпионат пораньше,на денька три.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
07 сентября в 11:07
Самолёты не летают . А лучшее средство для передвижения во Вьетнаме - велосипед ! Вперёд ,по велосипедам ! К 8-му туру должны успеть ! Тайфун нам в спину !!! ))))))
Брулин
Брулин
07 сентября в 11:06
Сафонов прилетел в Ханой, чтобы посидеть на скамейке под Лунёвым.
112910415
112910415
07 сентября в 11:03
эх, такую серию не продлили !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
07 сентября в 10:45
Ты имеешь в виду премиальные 10 тысяч на всех?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
07 сентября в 10:34, ред.
Мне повезло..., как и Магеллану. Тот тоже плыл по Тихому и всю дорогу рыбу удочкой ловил ..., отчего и океан так назвал.))
lotsman
lotsman ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
07 сентября в 10:31
Ты видимо не знаешь что такое тихоокеанский тайфун.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 сентября в 10:30
За такое шальное бабло они и в Ханое это дело найдут. Чем им ещё себя занять?!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
07 сентября в 10:25
Они в Ханое,а не в Таиланде. А Вьетнам страна строгая, там нет притонов. Другое дело, что в такую погоду и домой не улететь
sihafazatron
sihafazatron
07 сентября в 10:24
Сейчас смотрел несколько видео от туда, так там настоящая жесть!!! Явно не до футбола всем, кто находится там
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
07 сентября в 10:19, ред.
Ага..., в гостинице они сидеть будут..., Достоевского читать!
Напорятся до уср*чки и по притонам тайским попрутся, - как пить дать. Пьяному - море по колено..., а тайфун - тем паче.
y9qa3uudx7m5
y9qa3uudx7m5
07 сентября в 10:12
Уверен в сборной только все обрадовались
Kosmos58
Kosmos58
07 сентября в 10:01
Погода отвела сб. России от поражения ...
n6wrprz7umbu
n6wrprz7umbu
07 сентября в 09:57
Пора самим смываться, пока тайфуном Яга не смыло
ᅠᅠ
ᅠᅠ
07 сентября в 09:57
"Зря меня не взяли" - подумал Соболев - "Я был бы в своей стихии".

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