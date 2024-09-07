В РФС объявили об отмене матча Россия — Таиланд

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07 сентября 2024, 09:28

Российский футбольный союз сообщил об отмене матча товарищеского турнира между сборными России и Таиланда по причине непогоды.

Игра должна была пройти во Вьетнаме 7 сентября. Решение принято с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое. Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу.