В РФС объявили об отмене матча Россия — Таиланд

Российский футбольный союз сообщил об отмене матча товарищеского турнира между сборными России и Таиланда по причине непогоды.
Игра должна была пройти во Вьетнаме 7 сентября. Решение принято с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое. Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу.
Главное покритиковать всё наше российское.
Главное покритиковать всё наше российское.
Напорятся до уср*чки и по притонам тайским попрутся, - как пить дать. Пьяному - море по колено..., а тайфун - тем паче.
Напорятся до уср*чки и по притонам тайским попрутся, - как пить дать. Пьяному - море по колено..., а тайфун - тем паче.