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Матч легенд «Зенита» и ЦСКА перенесён на другой стадион

вчера, 10:48

Матч Лиги Легенд между «Зенитом» и ЦСКА 20 сентября пройдёт на стадионе «Смена». Он начнётся в 17:30, прямую трансляцию покажет «Матч ТВ».

Изначально игра, которая состоится в Санкт-Петербурге, должна была пройти на стадионе «Петровский», но по техническим причинам было принято решение изменить место встречи.

Матч будет посвящён памяти бывшего главного тренера петербургского и московского клубов Павла Садырина.

В составе легенд «Зенита» сыграют Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Игорь Денисов, Роман Широков, Анатолий Тимощук, Александр Горшков и Павел Погребняк. За ЦСКА на поле выйдут Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Евгений Алдонин, Зоран Тошич, Георгий Щенников, Владимир Габулов и другие известные игроки.

В тренерский штаб «сине-бело-голубых» вместе с Анатолием Давыдовым войдут чемпионы СССР Дмитрий Баранник и Михаил Бирюков, а также президент «Зенита» Александр Медведев. «Армейцами» будут руководить Валерий Газзаев, Александр Тарханов и Василий Иванов.

Посетителей стадиона также ждёт ретро-дискотека с выступлением популярных артистов 90-х.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 12:50
По поводу технических причин на Петровском скорее всего отговорка. Видимо по поданным заявкам на билеты решили что заполняемость стадиона будет очень мала. Поэтому перенесли на другой стадион, поменьше.
v5bv8z4mkchr
v5bv8z4mkchr
вчера в 11:02
С удовольствием схожу на этот матч, надеюсь увидеть отличный футбол.
ey45crex7yh8
ey45crex7yh8
вчера в 10:51
Матч состоится все равно, на Петровском было бы лучше, но что поделаешь.
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