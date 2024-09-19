Матч легенд «Зенита» и ЦСКА перенесён на другой стадион

1726732086

вчера, 10:48

Матч Лиги Легенд между «Зенитом» и ЦСКА 20 сентября пройдёт на стадионе «Смена». Он начнётся в 17:30, прямую трансляцию покажет «Матч ТВ».

Изначально игра, которая состоится в Санкт-Петербурге, должна была пройти на стадионе «Петровский», но по техническим причинам было принято решение изменить место встречи.

Матч будет посвящён памяти бывшего главного тренера петербургского и московского клубов .

В составе легенд «Зенита» сыграют Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Игорь Денисов, Роман Широков, Анатолий Тимощук, Александр Горшков и Павел Погребняк. За ЦСКА на поле выйдут Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Евгений Алдонин, Зоран Тошич, Георгий Щенников, Владимир Габулов и другие известные игроки.

В тренерский штаб «сине-бело-голубых» вместе с Анатолием Давыдовым войдут чемпионы СССР Дмитрий Баранник и Михаил Бирюков, а также президент «Зенита» Александр Медведев. «Армейцами» будут руководить Валерий Газзаев, Александр Тарханов и Василий Иванов.

Посетителей стадиона также ждёт ретро-дискотека с выступлением популярных артистов 90-х.