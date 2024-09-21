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Абаскаль уволен с поста главного тренера «Гранады»

вчера, 08:37

Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера «Гранады».

Команда сыграла вничью с «Малагой» (2:2), упустив победу в концовке встречи.

У коллектива 1 победа в 6 стартовых турах, «Гранада» идет на 12-м месте в Сегунде.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 09:43
В этом его ФИШКА!))))
112910415
112910415
вчера в 19:56
Надо переквалифицироваться в управдомы.)
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:49
Да, Володя, именно гордыня и сгубила кобелева. Он, прекрасно понимая уже после 1-го круга, что команда катится вниз, не подал в отставку, не ушел сам. Другое дело, что и кандидатуры не было на его место, разве что Чикишева, который и возглавил команду за три тура до конца. Но команда была в страшном состояни- фактически неуправляемая... Справедливости ради, надо отметить, что в том сезоне, после наказания Динамо от УЕФА- леги стали разбегаться, играть фактически некому было- только молодняк...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:40, ред.
Благодарю за интереснейшую информацию о Кобелеве и становлении Зобнина.
В общем, как я и предполагал, Кобелева сгубила гордыня и завышенная самооценка.
Жаль, конечно, что он не знает известную фразу Конфуция: "Не тот велик, кто никогда не падал. а тот велик, кто падал и вставал".

P.S. К попрыгунчику сие не относится! )))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:28, ред.
Володя, всё гораздо проще. Работу кобелева можно и нужно разделить на несколько периодов. Первый, в 2006-м, после того, как кобелев, после 1-го круга сменил Ю.П.Сёмина на посту ГТ Динамо и фактически- спас команду от первого в её Величайшей истории вылета!!! Да, именно кобелев вытащил Динамо из той страшной ямы, в которую её загнал Сёмин... Именно кобелев, весь 2-й круг боролся за выживание с земляками торпедовцами и в результате победил!!!

Второй период очень яркий- это 2008г., когда, именно кобелев создал великолепный треугольник Данни-Семшов-Хохлов!!! Именно с кобелевым, Динамо до последнего боролось за чемпионство с Рубином, но в итоге, из-за ухода из команды Данни и Семшова опустилась на третье место, но при этом, в том сезоне- показывала очень симпатичный футбол!!!

Ну и наконец, страшный, катастрофический сезон-2016.,г когда, именно кобелев отправил родной клуб в ФНЛ, и именно кобелев отказался от услуг великолепного Вальбуэна, который, чисто по человечески предлагал свои услуги команде за копеечную зарплату, понимая, как трудно будет Динамо без опытных ушедших легионеров. Но кобелев отказался, сказав, что любит и умеет работать с молодыми. Как он умеет- показали итоговые результаты...

Но, справедливости ради надо признать, что именно кобелев открыл российскому футболу Зобнина!!! Причем, случилось это как раз, после того, как ушел Вальбуэна и освободилось место распасовщика для Зобнина. Зобнин провел отлиный сезон и обратил на себя внимание руководителей Спартака!!! Именно на месте диспетчера, кобелев поставил Зобнина и тот сыграл великолепно!!! Вот такие дела. кобелев, как сам, в прошлом футболист- теxнарь и умница, сразу определил на каком месте должен играть Зобнин, в то время, как годом раньше, Черчесов, несколько раз пробовал Зобнина в опорке и провалился...
Bad Listener
Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:46, ред.
Да нет почему же неуместно? С точки зрения вероятности риска и тот и тот имеют вес а значит сравнивать их можно, вопрос лишь в числах, что вероятнее успешен будет Гвардиола нежели Абаскаль, но Гранаде не приходится делать таких сравнений, это мы тут при желании можем их кинуть на весы мысленно, а Гранаде полезнее сравнивать Абаскаля и другого проходимца того же примерно уровня, а когда такой выбор то и у Абаскаля шанс стать кандидатом номер 1 на должность несколько выше чем в конкуренции с Гвардиолой) Я как раз наоборот беру такие именно несравнимые кандидатуры чтобы было нагляднее видно что риск имеется везде и всегда, вопрос в степени этого риска и, что не менее важно, цене "безопасности". И на виды я их тоже сознательно не делю потому что не думаю что это имеет принципиальное значение в контексте данного разговора.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:43
Неудивительно, в общем-то.
derrik2000
derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:41
По моему мнению, тренеры бывают нескольких видов.
Одни умеют просто поддерживать хорошую атмосферу в компании "звёзд" и этим приводить команду к успеху, что, полагаю, и делает сейчас Семак в Зените.
Другие - держать команду на плаву, не давать ей упасть, а если повезёт, то и повыше забраться, коих у нас сейчас абсолютное большинство.
А БЫЛИ и такие - относительно молодые и очень амбициозные, понимающие, что сначала нужно "жирком пообрасти", с командами рангом ниже показать промежуточные успехи, т. е. какой ты есть Сухов, а потом уже и (если пригласят) переходить в команду, которая ставит перед собой только высокие цели.
Я полагаю, Вы сразу поняли, о ком я веду речь... ))

Поэтому. думаю, что сравнение условного Гвардиолы с условным Абаскалем неуместны. )
Тем более, что попрыгунчик ВООБЩЕ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ТРЕНИРОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ФУТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ!
Если только где-нибудь в Индии.
Как Чернышов. ))
Сп62
Сп62
вчера в 17:25
Если б сегодня уволили Гвардиолу из МС, комментариев было бы гораздо меньше. Выходит, что Абаскаль заслужил больше внимания нежели топ тренеры Европы.
Bad Listener
Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:22, ред.
А я уже и не разгневан, я уже разочарован полностью и мне картина ясна, я как идущий к реке уже сотни миллионов лет болею за этот Спартак))) И разница на мой взгляд именно в умении признать ошибку очевидна между руководствами двух клубов в пользу Гранады, а что касается их изначального выбора в пользу Абаскаля то я не уверен что вообще есть вероятность 100%-го успеха в таких вопросах как выбор тренера, тот же условный Гвардиола может вывозить Ман Сити но не вывезет например Уфу и полностью провалит работу, такое возможно? Возможно. Так почему не возможно наоборот что тот же Абаскаль везде провалит а с Гранадой вдруг станет чемпионом Испании и обладателем кубка чемпионов? Поэтому выбор тренера всегда риск, но если риск не оправдался надо значит быстро реагировать и дальше пробовать а не сидеть и рассказывать себе и окружающим сказки о том что ему нужно ещё время. А на счёт неустойки это цена риска, если Гранада подписалась на неё значит готова выкинуть такую сумму, ну точнее должна быть к этому готова, ну или до конца срока держать его, как бы выбор потратить деньги или обидеть болельщиков в Гранаде сделали чётко в пользу болельщиков. А в Спартаке из-за немудрости и болельщиков выбесили и неустойку в итоге заплатили, как говорится - скупой платит дважды
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:18, ред.
Мне, в общем, в Динамо и Крыльях Кобелев нравился тем, что ПЫТАЛСЯ ставить интересный, комбинационный, остроатакующий футбол, с которым в ТЕ года были, прямо скажем, проблемы в нашем чемпионате.
Почему у него не пошло, что там за сложности возникли, характером подкачал или ещё чем - мне неведомо.
Даже где-то иногда его вспоминал и жалел, что он перестал тренировать.
Может, ему нужно было в лигу пониже сначала, чтобы пообтесаться на этой должности, понять, что на он со своим штабом способен, кого-то из своих заменить?
Ложная высокая самооценка себя любимого ЭТОГО сделать не позволила вкупе с гордыней?
derrik2000
derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:07
"если в Гранаде будут реагировать на ошибки через 6 матчей то ничего страшного, "

А неустойка за расторжение контракта по инициативе клуба???
Или у них, в Европе, УМЕЮТ контракты составлять, ну, чтобы не накладно было для клуба, если тренер - прощелыга и бездарь???
Не знаю.
То, что попрыгунчик - бездарь, позёр и трепло и такое же прядкинский пасынок Цорн, мне стало понятно практически после 3-4 матчей команды.
Но многие болельщики купились на пустопорожние речи этих двух, как и купились в правлении Спартака.
Да что там Спартака!
Паровозы потом себе это "юное дарование" Цорна к себе взяли!!! )))
Видимо, объедки со спартаковского стола подбирать - многолетняя привычка, НЕ зависящая от того, кто управляет этим клубом. ))

P.S. Всё я понял прекрасно: КРИК ДУШИ РАЗГНЕВАННОГО БОЛЕЛЬЩИКА!.
Сам я такой же.
А то, что именно ТАК ответил на Ваш пост, то это такое... разговор поддержать.. )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:25, ред.
Моё Почтение, Володя!!!
Собственно, это я выдал желаемое за действительное.))) Больно было наблюдать, как рыжий убивал Величайший советский Клуб, а все молча наблюдали... С другой стороны, смотрите, Дружище. кобелев, после того как отправил родной клуб в пердив, так, до сих пор и не трудоустроился, а вот шварц, убивший столичную Герту прошлой весной- сейчас в МЛС. Пути Господни Неисповедимы...
Bad Listener
Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:47, ред.
Не спорю, но если в Гранаде будут реагировать на ошибки через 6 матчей то ничего страшного, а если по 2 года врать себе и окружающим что всё норм, что щас раскроется и тд. тп. то будет как в Спартаке. Для меня лично мудрость основана на умении признать, исправить и больше по повторять одних и тех же ошибок, это стартовый набор к получению собственного опыта и собственной мудрости, без них как без ног в футбол играть пытаться - ничего не получится. Так что я говорю о степени, у Спартака мудрость напрочь отсутствует когда как у Гранады она хоть сколько то но имеется, а миллиард это моя вольность для красного словца, потому что хоть сколько больше нуля в бесконечное количество раз))) И вообще понятия такие никогда не смогут избежать относительности.
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:43, ред.
Так вы читайте что я пишу, я не имею ввиду что мудрость только в этом заключается, я говорю что это одно из важнейших её проявлений, но есть и другие проявления, как например не допускать ошибок которые можно не допустить, пользоваться знаниями и опытом из прошлого и опытом предшественников. Но признать, исправить и сделать выводы тоже проявление мудрости. И это умение первоначально ибо без него не будет и никаких других проявлений мудрости. А значит это самое важное для мудрости её проявление, самый фундамент мудрости. И если вдуматься в контекст той фразы к которой вы придрались, а не выдёргивать её из предложения то можно понять что я имею ввиду, но вы меня не поняли, что и требовалось доказать.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:43
Добрый день, Виктор! ))

Хочу высказаться по Вашему посту насчёт "Надеюсь, больше никогда и нигде этого человека не увижу- ни в одном футбольном клубе".

Блажен, кто верует! (с) ))
Этих тандемов АФЕРЮГ "молодой перспективный тренер - агент" сейчас везде пруд пруди.
А Попрыгунчик уже имеет "портфолио". ))
Так что - подождём: баблишка он ещё себе на безбедную старость не наскирдовал, наглости и беспринципности в купе с глупостью, фантазией и напористостью у него, как мы все видели, в избытке...
Плюс ещё пробивной агент, который тоже хочет на свой кусок хлеба намазать чужой кусок масла и сверху обильно посыпать икоркой НЕ кабачковой...
Где-то ещё этот прощелыга должен всплыть...
derrik2000
derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 15:36
"руководство в миллиард раз мудрее Лукойла. Наверняка они не наймут второго подряд афериста..."

Само по себе Ваша фраза "второго подряд" уже говорить НЕ о мудрости руководства Гранады, поскольку ПЕРВОГО-то они наняли! )))
И ВТОРОГО могут подписать.
Всенепременнейше МОГУТ!!!
Почему нет???
Всё, ведь, зависит ещё от пронырливости и изворотливости агента этого возможного ВТОРОГО.
А попрыгунчик, ВЫШВЫРНУТЫЙ из Гранады, будет чревовещать с видом оскорблённого достоинства, как Незнайка из Солнечного Города, когда его хотелка быть музыкантом закончилась провалом: " Не доросли они ещё до моей музыки!")))
А агент в это время будет носиться с предложениями "гения футбольной мысли" клубам рангом пониже с получкой пожиже...
А, может, и в клубах такого же калибра лохов найдёт: Европа большая...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:59
Вы куда то в сторону уходите, причём куда то в болотистую местность.
Где я писал, что никто и никогда не совершает ошибок?
Посмотрите с чего начался разговор.

Я лишь сказал, что исправление собственной ошибки не является мудростью, а является лишь признанием своей же ошибки и не более того.
А то, что вы хотите выдать под понятием "мудрость" называется по другому.
Накосячил, признал это и сразу стал для всех мудрым?
Нет, это так не работает.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:56
Физрук везде физрук!
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:49, ред.
Нет, это вы идеализируете и думаете что возможно не совершать ошибок, но я предлагаю вам спуститься с небес на землю и взглянуть на реальность без розовых очков. Или назовите мне хоть кого то кто не совершает ошибок совсем, никаких, даже шнурки всё время с первого раза ровно завязывает бабочкой. Хотя бы одного человека назовёте и тогда я не прав. Хоть одного мудреца по вашей же логике
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:45
Не богохульствуй!!!
Мудрость приходит с годами и с опытом.
Вы просто не понимаете понятия мудрость и принимаете простое исправление ошибки за мудрость, но как раз мудрость состоит в том, что бы не допускать ошибку.
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:38
А по вашей логике как раз мудрецов не существует, потому что невозможно не ошибаться везде и во всём. Посмотрите на мир вокруг и поймёте что даже Бог постоянно косячит)
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:24, ред.
Ну на самом деле так и есть, только безумия в этом мире и повторения одного и того же в ожидании иного результата гораздо больше чем вы думаете, оглянитесь вокруг и присмотритесь и вы увидите что дураков которые отрицают свои ошибки миллиарды. Вот тот же Спартак - всем ясно что Спартак облажался с Амаралом, с Жозе, было ясно в начала прошлого сезона что облажались с Абаскалем, сколько руководству Спартака понадобилось времени и поражений чтобы наконец признать что проблема существует? Сколько понадобится теперь? А Гранаде не понадобилось особо времени, они сразу согласились с неудачей. Так что да, по нашим временам признать ошибку - мудрость. Вот например признать ошибкой этот спор между нами и оставить всё как есть было бы мудростью, но мы глупо сцепились рогами и никак не найдётся ни одного мудреца. Но мы пришли к кое чему наконец, к тому что я и говорил до этого - вы меня не правильно поняли, точнее у нас разногласия в терминологии. Но я рад если вас окружают одни мудрецы, цените это)
Байкал-38
Байкал-38 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:17
Самое главное, что он остаётся верен себе!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:15
Так никто и не отрицает, что всегда должно быть без ошибок, но в данном случае Гранада не мудрее Спартака раз пригласили к себе Абаскаля.
Они не были мудрыми изначально, если не сделали вывод из его работы в московском клубе.
А если они вообще на это не обратили так о какой мудрости вообще речь?
Сейчас же уволив Абаскаля Гранада просто признала свою ошибку, но это к мудрости не имеет никакого отношения.
Если исправления ошибки приравнивать к мудрости, то во всём мире живут исключительно мудрые люди, а понятия дурак и глупость это вымышленные мифы.
Неужели вы этого не понимаете?
альсато
альсато
вчера в 14:07
..а мне вот импонирует мой друг!-25% КЛОУН!...у него с каждым новым тренером Спартака-новый АВАТАР!...только " цирковая профессия" остается неизменной!)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:05, ред.
А я что сказал по вашему? Вы просто не учитываете реальность в своих рассуждениях, а реальность такова что предвидеть ошибки никогда их не совершая невозможно. Вы о каком то идеале говорите но идеалов не существует в этом мире. Именно прошлые ошибки помогают предвидеть будущие и по другому никак. А последствия прошлых ошибок мотивируют это делать.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:01
Просто вы сами запутались и не понимаете значение мудрости.
Мудрость как раз и заключается в предвидении ошибки и не допускать её.
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:54, ред.
Вы не читаете что я вам пишу? Ну тогда какой смысл разговаривать. Мудрость в признании ошибки, а в избегании ошибок глупость, и Спартак большую часть времени избегает, а признаёт только в самом крайнем случае, так что нет - не мудрее, Спартак одну и ту же ошибку повторяет десятилетиями - пытается избежать ошибок, и это роковая ошибка перечёркивающая весь позитивный опыт, потому что в Спартаке не понимают ценности ошибок, а когда не понимаешь ценности и воспринимаешь только в негативном свете то пользы от них будет мало. У Гранады ушло 6 матчей, у Спартака 2 сезона, преимущество Гранады на лицо. А на счёт того что если у Абаскаля не получилось в Спартаке то нигде не получится это утверждение ложное, невозможно быть уверенным на 100% даже сейчас после Гранады что Абаскаль не сможет нигде стати хорошим коучем.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:49
Так Спартак тоже уволил Абаскаля, а потом глупые из Гранады взяли его к себе.
Получается Спартак стал мудрее раньше чем Гранада.
Но это судя вашей логике.
А так же Спартак вообще мудрый клуб получается если он совершает столько ошибок, сколько Гранаде даже и не снилось.
Получается судя вашей логике это Спартак в миллиард раз мудрее Гранады.
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