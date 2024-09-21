Абаскаль уволен с поста главного тренера «Гранады»

Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера «Гранады».
Команда сыграла вничью с «Малагой» (2:2), упустив победу в концовке встречи.
У коллектива 1 победа в 6 стартовых турах, «Гранада» идет на 12-м месте в Сегунде.
Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера «Гранады».
Команда сыграла вничью с «Малагой» (2:2), упустив победу в концовке встречи.
У коллектива 1 победа в 6 стартовых турах, «Гранада» идет на 12-м месте в Сегунде.
Не знаю, как Стакович сработается в Спартаке, мне далеко не всё в его работе импонирует, ошибок достаточно, но у него, хотябы есть идея, футбольные принципы, видно чего он хочет от команды и чего добивается. Абаскаль же- обычный карьерист и бездарность, ничего общего с футболом не имеющий. Логичный финал... Надеюсь, больше никогда и нигде этого человека не увижу- ни в одном футбольном клубе. Думаю- это справедливо.
Спартаку, урок...)))
Не знаю, как Стакович сработается в Спартаке, мне далеко не всё в его работе импонирует, ошибок достаточно, но у него, хотябы есть идея, футбольные принципы, видно чего он хочет от команды и чего добивается. Абаскаль же- обычный карьерист и бездарность, ничего общего с футболом не имеющий. Логичный финал... Надеюсь, больше никогда и нигде этого человека не увижу- ни в одном футбольном клубе. Думаю- это справедливо.
Спартаку, урок...)))
А по мне ему даже дворовую команду доверить нельзя.
Как он вообще тренером в Спартаке был?
А по мне ему даже дворовую команду доверить нельзя.
Как он вообще тренером в Спартаке был?