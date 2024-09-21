Олисе в стране чудес. Немецкий гегемон возвращается после провального сезона

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21 сентября 2024, 22:45

Компани снова сделал мюнхенский клуб великим и ужасным.

В четвёртом туре Бундеслиги «Бавария» играла в Бремене против «Вердера». Гости одержали крупную победу. Самый титулованный клуб Германии громит всех подряд.

Компани пока безупречен

Футбольные болельщики Германии делятся на две примерно равные группы — тех, кто болеет за «Баварию», и тех, кто её ненавидит. Перед началом сезона вторая группа сулила флагману провал. В основном из-за кандидатуры главного тренера. У бельгийца Венсана Компани весьма небольшой опыт самостоятельной работы. «Бернли», где он работал до приезда в Мюнхен, выбыл из Английской Премьер-Лиги. Ещё один стереотип — среди темнокожих мало успешных тренеров. Это не расизм, а статистика.

Но руководство «Баварии» решилось назначить 40-летнего специалиста главным тренером. Пока впечатления наилучшие. В Бундеслиге у мюнхенцев стопроцентный результат. В стартовом матче Лиги чемпионов разгромлено загребское «Динамо». Счёт 9:2 в хоккее редко встречается, а тут футбол.

Та самая вторая часть немецких болельщиков, что не любит самый титулованный клуб, надеялась на матч в Бремене. Думали, что местный «Вердер» попьёт баварской кровушки. В предыдущем сезоне «Бавария» разгромила «Вердер» на его поле 4:0, но дома уступила 0:1. В первом матче в воротах «Вердера» стоял чех Иржи Павленка, а в ответной встрече играл Михаэль Цеттерер, одно из открытий прошлого сезона. Вдруг Цеттерер снова повесит на ворота большой амбарный замок? В текущем сезоне «Вердер» до сегодняшнего дня никому не проигрывал — победа и две ничьих.

Беспомощный «Вердер»

Но борьбы в этот раз не получилось. «Зелёные» с первых минут отдали инициативу. Поэтому интрига матча свелась к вопросу — когда баварцы забьют первый мяч. Это радостное для Мюнхена и печальное для Бремена событие случилось в середине первого тайма. Майкл Олисе в касание переправил мяч в ворота после паса рекордсмена Харри Кейна. Через 10 минут Джамал Мусиала после паса Олисе развил преимущество. Стало ясно, что «Бавария» выиграет, вопрос только — с каким счётом.

Баварцы обошлись пятью голами. Во втором тайме третий мяч забил Кейн. Затем Олисе оформил дубль. Подвёл черту Серж Гнабри — 5:0. Более гуманно, чем с Загребом. В заявке мюнхенцев не оказалось Ману Нойера. Весь матч отработал Свен Ульрайх.

Гегемон проснулся

И что мы имеем на выходе? У «Баварии» 12 очков из 12 возможных с разницей мячей 16:3. Пока никто не в состоянии догнать команду Компани. Баварцев стали бояться. Тот же «Вердер» выдал достойную нулевую ничью с дортмундской «Боруссией», а «Баварии» проиграл до стартового свистка. Хороший знак для болельщиков самого титулованного клуба Бундеслиги и неважный для остальных. Гегемония возвращается. Неужели для этого нужно было просто поменять тренера?

В составе мюнхенцев выделяется Олисе. Три гола в Бундеслиге, два в Лиге чемпионов. Прекрасное приобретение «Баварии» в лице серебряного призера последней Олимпиады. На Евро-2024 атакующий полузащитник не играл. Есть две причины: хавбек ещё до конца не определился, кто он — англичанин Майкл или француз Мишель. Дидье Дешам тоже не сказал своего веского слова. В итоге французам явно не хватило быстрого и мастеровитого футболиста на полях Германии. Тренер олимпийской сборной Франции позвал Олисе под французский триколор, и Мишель стал серебряным призёром Олимпиады. К тому времени он уже перешёл из «Кристал Пэлас» в «Баварию».

Компани мог наложить вето на эту поездку, но не стал. Напротив, посчитал, что участие в Играх позволит Майклу-Мишелю подойти к новому сезону в хорошей форме. Как в воду глядел. Олисе подошёл к чемпионату Германии в превосходном состоянии. О чём говорят его статистические показатели.

Так что, «Бавария» снова сильнее всех, а сдача чемпионских полномочий в сезоне 2023/24 всего лишь досадная случайность? Давайте повременим с коронацией, поздравить мюнхенцев никогда не поздно. С главными соперниками — «Байером», дортмундской «Боруссией», «Лейпцигом», команда Компани ещё не играла. Старт впечатляет, но главное — финиш. Выдержит ли команда сложный сезон или выработает ресурс ещё осенью? Когда баварцы громили «Хольштайн», загребское «Динамо» и «Вердер», иногда хотелось сказать — «горшочек не вари». Не получился ли сильный заход в сезон слишком мощным? И не забудем про проклятия Кейна. Англичанин не выиграл ни одного трофея ни с «Тоттенхэмом», ни с «Баварией», ни со сборной своей страны.

А пока «Бавария» кругом первая. Из новичков сейчас превосходно выглядит Олисе. Остальные только привыкают к жизни в новом коллективе, Хироки Ито вообще не выходил пока из-за тяжёлой травмы. Но, судя потому, что клуб провёл не ковровую, а точечную селекцию, всех новобранцев подбирали специально. А значит, они должны заиграть.

Что можно сказать про «Вердер»? Увы, ничего. Результат на табло. Нужно как можно скорее забыть эту игру.