Генеральная репетиция. Перед встречей с «Зенитом» краснодарцы потренировались на новой команде Дзюбы

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21 сентября 2024, 18:18

Победная серия «Краснодара» достигла шести встреч. Артём отдал два голевых паса.

Девятый тур стартовал в Самаре. Тольяттинский «Акрон» играл с «Краснодаром».

Первая в истории встреча «Акрона» и «Краснодара» ожидалась с большим интересом. Краснодарцы выиграли пять матчей подряд, сохраняя ноль в графе поражения. Разыгрался Эдуард Сперцян, Джон Кордоба никуда не ушёл и исправно забивает, Станислав Агкацев надёжен в воротах. Но «Акрон» тоже поймал ветер в паруса. Бывший вратарь «Зенита» Александр Васютин вытеснил из основы нестабильного Сергея Волкова, Солтмурад Бакаев справляется с ролью лидера, а теперь ещё и Артём Дзюба пополнил состав, который перед трансфером провёл бессонную ночь.

В матче с «Химками» Артём сыграл полтайма и сделал результативный пас. На этот раз бывший капитан сборной России вышел в стартовом составе. Волжане наверняка хотели дать бой «быкам». Но уже с первых минут стало ясно, кто тут вице-чемпион, а кто дебютант Российской Премьер-Лиги.

Смелый «Краснодар» и робкий «Акрон»

Уже на второй минуте Кордоба был близок к тому, чтобы открыть счёт. Васютин выручил. После этого игра пошла под диктовку гостей. Нельзя сказать, что краснодарцы создавали какие-то сверхострые моменты. Но обороне волжан становилось всё тяжелее. Создавалось ощущение, что скоро она порвётся.

Так оно и произошло. На 27-й минуте «быки» получили право на угловой. Подача Лукаса Оласы и Кордоба без помех пробил по воротам. Не успели футболисты «Акрона» опомниться, как новая беда. Не досмотрели за Эдуардом Сперцяном, и тот, получив мяч от Жоау Батчи, в окружении соперников отправил его в дальний от Васютина угол.

А что же «Акрон»? Да ничего. Только в конце первого тайма волжане сумели создать что-то мало-мальски серьёзное. После скидки Дзюбы мяч дошёл до Роберто Фернандеса. С ударом боливийца Агкацев справился, а добить мяч в ворота Кирилл Данилин не смог.

Первый тайм сложился легко и удачно для «Краснодара». У гостей получалось почти всё. «Акрон» же, напротив, облегчал задачу соперника. Номинальные хозяева играли чересчур робко, прижимались к воротам. И если бы не игра Васютина, счёт в первой 45-минутке мог стать крупным.

Разозлили «быков»

На второй тайм волжане вышли без Бакаева. Что вполне закономерно. В первой половине Солтмурад был совершенно незаметен. То ли вышедший на замену Владимир Хубулов оживил игру, то ли Заурбек Тедеев в раздевалке настроил своих подопечных, но после перерыва на поле самарского стадиона «Солидарность» был другой «Акрон». И снова превосходно сыграл Дзюба, отдавший голевой пас Стефану Лончару — 1:2.

Этим голом тольяттинцы только разозлили «быков». Гости очень быстро забили третий мяч. И снова отличился их капитан Сперцян, которому вновь ассистировал Батчи. Вот такой поворот после того, как в игре хозяев наметились перемены к лучшему.

Нельзя сказать, что пропустив третий гол, «Акрон» бросил борьбу. Очень старался Артём Дзюба. Но оборона краснодарцев без особых хлопот справлялась с самым известным футболистом «Акрона». А гости забили ещё. Кордоба оформил дубль, а Батчи — ассистентский хет-трик. После чего оба отправились отдыхать. Ведь в следующем туре «Краснодару» играть с «Зенитом». На поле вышли Фёдор Смолов и Мозес. Затем Мусаев заменил Эдуарда Сперцяна, Александра Черникова и Виктор Са. Уже после ухода с поля лидеров «Краснодара» Хубулов отыграл один гол. Но один из вышедших на замену — Никита Кривцов, снова сделал счёт крупным (2:5).

«Акрон» пишем, «Зенит» в уме

Главным итогом матча в Самаре стала шестая победа «Краснодара» подряд. «Быки» набрали 21 очко и вышли на первое место, обойдя «Зенит». А через неделю двум сильнейшим на данный момент клубам Премьер-Лиги предстоит встреча в парке Галицкого. Оба будут очень мотивированы. Особенно южане, у которых накопилось немало вопросов к петербуржцам.

Помните, каким робким и застенчивым был «Краснодар» на старте? Особенно на фоне выносящего всех подряд «Зенита». Тренера Мурада Мусаева считали чуть ли не первым кандидатом на выход. И каковы «быки» сейчас! Прекрасную форму набрали Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Жоау Батчи чертовски хорош. Станислав Агкацев, хоть и пропустил два мяча, уже совсем не похож на робкого дублёра Матвея Сафонова. И ещё неизвестно, кто будет фаворитом.

«Акрон» же проиграл до стартового свистка. Видимо, магия имён подействовала на большинство волжан. Разве что Дзюбу некому удивить и запугать. Артём сам кого хотите напугает. Свои две голевые передачи он отдал, чем чуточку подсластил волжанам горечь от крупного поражения.

Остальные же футболисты тольяттинского клуба провели весьма слабый матч. До поры до времени выручал вратарь Васютин, но и он не всемогущ. Слабо сыграла оборона, особенно центральные защитники Пауло Витор и Родриго Эсковаль. Неожиданно ниже своих возможностей провёл игру Бакаев, самый опытный после Дзюбы. Так что «Акрону» ещё учиться, учиться и учиться играть в Премьер-Лиге.