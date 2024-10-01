Эвра: «Роналду и Бэйл готовы были перейти в „Ман Юнайтед“ в 2013 году»

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01 октября 2024, 20:06

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что в 2013 году был готов вернуться в МЮ , а был намерен присоединиться к «красным дьяволам», а не перейти в «Реал». Об этом ему рассказал сэр .