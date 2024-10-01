Эвра: «Роналду и Бэйл готовы были перейти в „Ман Юнайтед“ в 2013 году»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрик Эвра заявил, что в 2013 году Криштиану Роналду был готов вернуться в МЮ, а Гарет Бэйл был намерен присоединиться к «красным дьяволам», а не перейти в «Реал». Об этом ему рассказал сэр Алекс Фергюсон.
В 2013 году Фергюсон мог бы не закончить карьеру. Он признался мне: «Патрис, Криштиану Роналду на 99% согласен вернуться. Гарет Бэйл тоже хочет перейти в МЮ». Ему нужно было 200 млн фунтов на трансферы, но клуб отказался. Сейчас МЮ потратил миллиард, но ничего не добился.