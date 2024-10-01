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Эвра: «Роналду и Бэйл готовы были перейти в „Ман Юнайтед“ в 2013 году»

01 октября 2024, 20:06

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрик Эвра заявил, что в 2013 году Криштиану Роналду был готов вернуться в МЮ, а Гарет Бэйл был намерен присоединиться к «красным дьяволам», а не перейти в «Реал». Об этом ему рассказал сэр Алекс Фергюсон.

В 2013 году Фергюсон мог бы не закончить карьеру. Он признался мне: «Патрис, Криштиану Роналду на 99% согласен вернуться. Гарет Бэйл тоже хочет перейти в МЮ». Ему нужно было 200 млн фунтов на трансферы, но клуб отказался. Сейчас МЮ потратил миллиард, но ничего не добился.

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sv_1969
sv_1969 ответ 29dvtzqsahka (раскрыть)
01 октября в 20:31
Там же написано что денег САФу (200 млн) на трансферы не дали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 20:18
Зачем нам это знать, в 2024 году?...
29dvtzqsahka
29dvtzqsahka
01 октября в 20:15
Интнресно, кто им помешал
fsz6554jh79d
fsz6554jh79d
01 октября в 20:13
Сейчас это уже история никому не интересно
Гость
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