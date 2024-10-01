Стало известно, какую сумму МЮ придётся заплатить за увольнение тен Хага

«Манчестер Юнайтед» может отправить в отставку главного тренера клуба Эрика тен Хага.
Если «красные дьяволы» уволят голландского специалиста, им придется заплатить неустойку в размере 17,5 млн фунтов стерлингов.
«Манчестер Юнайтед» может отправить в отставку главного тренера клуба Эрика тен Хага.
Если «красные дьяволы» уволят голландского специалиста, им придется заплатить неустойку в размере 17,5 млн фунтов стерлингов.
Я про тех что на слуху.....не получилось - гуляй Вася...какие тебе бабосы коль выхлопу ноль....
Я про тех что на слуху.....не получилось - гуляй Вася...какие тебе бабосы коль выхлопу ноль....
Платят большие деньги приглашая....и ещё бОльшие деньги чтоб прогнать неумельца....
Давно пора весь футбол на сдельщину перевести ...
Дал результат - будь богат и счастлив....
Не дал результат - иди учись дальше...без выходного пособия...
Платят большие деньги приглашая....и ещё бОльшие деньги чтоб прогнать неумельца....
Давно пора весь футбол на сдельщину перевести ...
Дал результат - будь богат и счастлив....
Не дал результат - иди учись дальше...без выходного пособия...
теперь многих не интересуют титулы и места МЮ.
вот я просто смотрю футбол и с удовольствием поглядел бы
на борьбу дьяволов с Лестером за право остаться в АПЛ.
всегда ценил открытость и правдивость, тех черт, которых явно не хватает ТХ. голландец 3 год начинает одинаково.
а стабильность, как известно, признак мастерства.
17,5 млн фунтов отличная гарантия.
теперь многих не интересуют титулы и места МЮ.
вот я просто смотрю футбол и с удовольствием поглядел бы
на борьбу дьяволов с Лестером за право остаться в АПЛ.
всегда ценил открытость и правдивость, тех черт, которых явно не хватает ТХ. голландец 3 год начинает одинаково.
а стабильность, как известно, признак мастерства.
17,5 млн фунтов отличная гарантия.
Дело Моура живет..
Челси до сих пор Поттеру вроде платит))
Дело Моура живет..
Челси до сих пор Поттеру вроде платит))