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Стало известно, какую сумму МЮ придётся заплатить за увольнение тен Хага

вчера, 19:05

«Манчестер Юнайтед» может отправить в отставку главного тренера клуба Эрика тен Хага.

Если «красные дьяволы» уволят голландского специалиста, им придется заплатить неустойку в размере 17,5 млн фунтов стерлингов.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:39
Жизнь обеспечена
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Tex (раскрыть)
вчера в 20:58
От ноунейма и результат будет ноунеймовский...
Я про тех что на слуху.....не получилось - гуляй Вася...какие тебе бабосы коль выхлопу ноль....
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:58
ещё бы и за моральный ущерб пару лямов накинули.... сколько нервов попили ЭтХагу.
Tex
Tex ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:50, ред.
странно думать, что у всех футбольных тренеров такие условия. Есть конкретный клуб хочет переманить к себе конкретного тренера, они же сами такие условия вываливают. Спокойно могут найти ноунейма готового с МЮ за тарелку риса поработать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:09, ред.
В топку контрактную систему....

Платят большие деньги приглашая....и ещё бОльшие деньги чтоб прогнать неумельца....

Давно пора весь футбол на сдельщину перевести ...

Дал результат - будь богат и счастлив....
Не дал результат - иди учись дальше...без выходного пособия...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:36
Это не деньги для МЮ
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:30
не знаю сколько фанов у МЮ мире ...но при наличии 17,5 млн фанов ...я думаю бы большинство скинулось по 1 фунту дабы убрать голландца с поста тренера.
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:21
МЮ не привыкать. Там руководство клуба вообще какие-то финансовые мазохисты.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:19
вряд ли клуб уволить Тен Хага.
теперь многих не интересуют титулы и места МЮ.
вот я просто смотрю футбол и с удовольствием поглядел бы
на борьбу дьяволов с Лестером за право остаться в АПЛ.
всегда ценил открытость и правдивость, тех черт, которых явно не хватает ТХ. голландец 3 год начинает одинаково.
а стабильность, как известно, признак мастерства.
17,5 млн фунтов отличная гарантия.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:06
Продлевать контракт не стоило...
Дело Моура живет..
Челси до сих пор Поттеру вроде платит))
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