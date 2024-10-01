Александр Мостовой: «Пусть Абаскаль набирается опыта в ФНЛ»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал желание экс-наставника «красно-белых» вернуться к работе в России.

Абаскаль хочет вернуться к работе в РПЛ ? Вы еще вместе со мной отправьте его на стажировку к Станковичу! Шучу! Вы там с ума посходили что ли? Со мной его однозначно не надо отправлять. Где Мостовой, а где Абаскаль? И кто царь, а кто приезжий испанец?! Он даже мяч не знает, как жонглировать, елки-палки!