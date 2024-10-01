Александр Мостовой: «Пусть Абаскаль набирается опыта в ФНЛ»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал желание экс-наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля вернуться к работе в России.
Абаскаль хочет вернуться к работе в РПЛ? Вы еще вместе со мной отправьте его на стажировку к Станковичу! Шучу! Вы там с ума посходили что ли? Со мной его однозначно не надо отправлять. Где Мостовой, а где Абаскаль? И кто царь, а кто приезжий испанец?! Он даже мяч не знает, как жонглировать, елки-палки!
Этот испанец много раз говорил, что хочет набираться опыта в России — пусть его и набирается. Но не в РПЛ, а в командах ФНЛ и Второй лиги. Нет, в нашу РПЛ ему не надо.
Через полгода Анчелотти затроллит......
Через полгода Анчелотти затроллит......
Тебе уже за пятьдесят, а профессии ещё нет.
Тебе уже за пятьдесят, а профессии ещё нет.