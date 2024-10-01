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Александр Мостовой: «Пусть Абаскаль набирается опыта в ФНЛ»

вчера, 17:15

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал желание экс-наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля вернуться к работе в России.

Абаскаль хочет вернуться к работе в РПЛ? Вы еще вместе со мной отправьте его на стажировку к Станковичу! Шучу! Вы там с ума посходили что ли? Со мной его однозначно не надо отправлять. Где Мостовой, а где Абаскаль? И кто царь, а кто приезжий испанец?! Он даже мяч не знает, как жонглировать, елки-палки!

Этот испанец много раз говорил, что хочет набираться опыта в России — пусть его и набирается. Но не в РПЛ, а в командах ФНЛ и Второй лиги. Нет, в нашу РПЛ ему не надо.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:05
Тренеру желательно уметь тренировать. А этим у обоих неважно!
ABir
ABir
вчера в 22:39
Мостовой даже не в курсе, что тренеру совсем не обязательно жонглировать мячом, как в цирке
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:21
Сказал мегатренер Мостовой.
Хиромант
Хиромант ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:07
- Да после таких слов - профессия уже и не понадобится... Тут больничку присматривать надо...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:37
И это ещё Мостовой без лицензии....
Через полгода Анчелотти затроллит......
dvxzf426thg2
dvxzf426thg2
вчера в 18:09
Они оба достойны ФНЛ
vlasovca
vlasovca
вчера в 17:46
И тут царька понесло.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:46
Мостовой, ты бы о своей карьере думал...
Тебе уже за пятьдесят, а профессии ещё нет.
3q363veqfur9
3q363veqfur9
вчера в 17:36
Точно! И пусть канает!
Futurista
Futurista
вчера в 17:35
Мостовой: Меня тоже никуда не берут, но я жонглёр...
drug01
drug01
вчера в 17:27
Вот бы они встретились на поле и поговорили!!!
rzcb2e6r684h
rzcb2e6r684h
вчера в 17:22
Один дурак говорит другому сам дурак.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:20
Абаскаль вообще реагирует на это? Царь постоянно рычит на него
Гость
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