Абаскаль: «Если бог захочет и футбол даст мне шанс — я вернусь в РПЛ»

Испанский тренер сообщил, что у него осталось незаконченное дело в РПЛ .

Когда ты уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе. Так что вернуться в Россию было бы одновременно и большой мотивацией, и удовольствием. То есть удалить эту занозу и завершить начатую работу. Поэтому если однажды Бог захочет и если футбол даст мне эту возможность — я вернусь. Чтобы доделать работу, брошенную на половине пути и вытащить занозу.