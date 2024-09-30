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Абаскаль: «Если бог захочет и футбол даст мне шанс — я вернусь в РПЛ»

вчера, 16:55

Испанский тренер Гильермо Абаскаль сообщил, что у него осталось незаконченное дело в РПЛ.

Когда ты уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе. Так что вернуться в Россию было бы одновременно и большой мотивацией, и удовольствием. То есть удалить эту занозу и завершить начатую работу. Поэтому если однажды Бог захочет и если футбол даст мне эту возможность — я вернусь. Чтобы доделать работу, брошенную на половине пути и вытащить занозу.

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Все комментарии
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 21:35
Раз, два, три - зенитушка держи.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:33
Интересно, какую точку он хотел бы поставить?...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:10
Приехал Станковичу подсказать как против Локо играть....
Помогло....Локомотив меньше 5-ти забил...
7zc3z8nrjc2c
7zc3z8nrjc2c
вчера в 19:37
Рано 25% сменил аватарку рыжего клоуна на Станковича... он грозится вернуться.
Сп62
Сп62
вчера в 19:00
Не дай бог такому приснится.
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 18:38
Куда? Кому ты нужен?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:23
Сборную Росси точно могбы сейчас возглавить
wa66ktnjrq46
wa66ktnjrq46
вчера в 18:07
Вряд-ли уже кто-то захочет его пригласить
lotsman
lotsman
вчера в 18:06
Обязательно. И сразу в Спартак.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:01
Бог, я думаю, не захочет...
Capral
Capral
вчера в 17:55
Он еще и издевается.
memphis
memphis
вчера в 17:48
Ждём в Зените
fc7wdahgvbvw
fc7wdahgvbvw
вчера в 17:43
Если только в спартак, когда погонят Станковича.
mgas6qpg3h3y
mgas6qpg3h3y
вчера в 17:33
Бог, конечно, добрый, но не настолько же, бездарь ты рыжий и бессовестный!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:29, ред.
Вообще всё это выглядит максимально жалко, неужели он думает что кто то купится на это всё? И кто вообще это всё записывает? Какой журналист решил загубить себе карьеру самым бесполезным интервью в истории?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:09
Остается только воскликнуть " Не дай Бог"!!! или сгинь сатана.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:08
Гильермо - заноза это ты !
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:01
Абаскаль специально нас преследует чтобы дразнить?
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:01
Очень эмоциональный тренер, рады видеть в АПЛ...
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