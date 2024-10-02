«Барселона» хочет бесплатно подписать нападающего «Лилля»

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вчера, 23:28

Нападающий «Лилля» может продолжить карьеру в Испании.

В подписании канадца заинтересована «Барселона». Каталонский клуб хочет бесплатно подписать форварда летом 2025 года, когда у него закончится контракт с «догами».