«Барселона» хочет бесплатно подписать нападающего «Лилля»

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в Испании.
В подписании канадца заинтересована «Барселона». Каталонский клуб хочет бесплатно подписать форварда летом 2025 года, когда у него закончится контракт с «догами».
Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в Испании.
В подписании канадца заинтересована «Барселона». Каталонский клуб хочет бесплатно подписать форварда летом 2025 года, когда у него закончится контракт с «догами».
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