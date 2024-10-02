Адейеми может заменить Салаха в «Ливерпуле»

1727873252

вчера, 15:47

«Ливерпуль» ищет замену нападающему , чей контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Этим продиктован интерес «красных» к футболисту «Боруссии» Дортмунд . Английский клуб готов заплатить за трансфер 50 миллионов евро.