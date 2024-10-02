Адейеми может заменить Салаха в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» ищет замену нападающему Мохамеду Салаху, чей контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
Этим продиктован интерес «красных» к футболисту «Боруссии» Дортмунд Кариму Адейеми. Английский клуб готов заплатить за трансфер 50 миллионов евро.
А что в сборную Германии берут только тех, кто играет в АПЛ? Парнишка в свои восемнадцать лет уже является игроком сборной Германии, только молодёжной. В Боруссии он уже сейчас забивает больше своего одноклубника Максимилиана Байера, который уже играет за сборную своей страны, так что не за горами то время, когда Карим выйдет на поле в составе главной команды.
А что в сборную Германии берут только тех, кто играет в АПЛ? Парнишка в свои восемнадцать лет уже является игроком сборной Германии, только молодёжной. В Боруссии он уже сейчас забивает больше своего одноклубника Максимилиана Байера, который уже играет за сборную своей страны, так что не за горами то время, когда Карим выйдет на поле в составе главной команды.