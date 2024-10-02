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Адейеми может заменить Салаха в «Ливерпуле»

вчера, 15:47

«Ливерпуль» ищет замену нападающему Мохамеду Салаху, чей контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Этим продиктован интерес «красных» к футболисту «Боруссии» Дортмунд Кариму Адейеми. Английский клуб готов заплатить за трансфер 50 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:18
Хороший футболист, но рано пока делать такие громкие заявления о нем. Тут 50 на 50 может заменит, а может и нет. Сейчас в миреине так много игроков, которые могли бы заменить Салаха, а те кто может скорее всего будут либо недоступны, либо стоить будут дорого! На месте Ливерпуля, я бы сделал выбор в пользу Рафиньи из Барселоны. Он и с АПЛ знаком, да и в Барселоне есть Ямал, который будет основной ударной силой Барсы, а прибыль с продажи Рафиньи может помочь клубу.
stanichnik
stanichnik ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 17:46, ред.
Доброго Здоровья Rupertt!
А что в сборную Германии берут только тех, кто играет в АПЛ? Парнишка в свои восемнадцать лет уже является игроком сборной Германии, только молодёжной. В Боруссии он уже сейчас забивает больше своего одноклубника Максимилиана Байера, который уже играет за сборную своей страны, так что не за горами то время, когда Карим выйдет на поле в составе главной команды.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:36
Я бы выбрал Родриго конечно на месте Ливерпуля. Но Адейеми больше похож на Салаха чем Родриго, Сака с тем что, два длинноволосые по сравнении с ними больше бегунки, они выполняют большой обьём работы, Родриго больше обыгрывает на классе, и не прессингует и практически не бегает без мяча. А это в новой эре Ливерпуля очень важно.
73ne2wu3v79y
73ne2wu3v79y
вчера в 17:13
На сегодняшний день по качеству они точно не эквивалентны, но перспективы и потенциал роста у Каримки явно имеются, так что можно брать
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 16:51
Скорей всего Родриго перейдет в Ливерпуль. Адейеми хороший футболист с отличным голевым чутьем...но травматичный до безобразия. Жаль парня. Он и вчера получил травму после мега успешного 1 тайма. Потом, Адейеми не такой раскрученный бизнес проект, сменщик "Салаха уже должен быть популярной звездой. Родриго или Сака Идеальные варианты
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:48
Вряд ли он заменит Салаха
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:27
Родриго мог бы быть супервариантом, и Реал не против его продать. За сотку могут купить.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:26
Салаха прямо сейчас мог бы заменить например Ямаль или Сака, но их не продаст свои клубы.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:25
Чтобы заменить Салаха в мире очень мало мега правых вингеров.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:23
Салаха в Ливерпуле никто не может заменить.
SSC Napoli
SSC Napoli ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:23
За хорошие деньги отдаст.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:22
Вполне может заменить сменщика Салаха в Ливерпуле.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:22
Топ игрок
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:20
Для Карима Адейеми переход в Ливерпуль – это возможность поднять свою карьеру на новый уровень. Играть за один из лучших клубов Европы – это мечта для любого футболиста. Однако важно помнить, что с этим приходит и огромная ответственность. Успех в Ливерпуле может стать толчком для его карьерного роста и увеличить его шансы на место в сборной Германии.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:17
А отдаст ли его Боруссия вот в чем вопрос....
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:12
Если этот человек действительно способен заменить Саллаха, то пятьдесят миллионов вполне адекватная цена. Правда Боруссия лишится одного из своих лидеров... Но такова судьба всех клубов-доноров. Ничего, получат деньги и купят молодого перспективного игрока, которого потом продадут, но уже дороже.
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