«Барселона» готова отдать за Гринвуда внушительную сумму

Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд заинтересовал «Барселону».
Каталонцы готовы предложить за игрока 60 миллионов евро.
Футболист забил 5 голов в 6 матчах нынешнего сезона Лиги 1.
Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд заинтересовал «Барселону».
Каталонцы готовы предложить за игрока 60 миллионов евро.
Футболист забил 5 голов в 6 матчах нынешнего сезона Лиги 1.
Как и Винисиус, который по дороге в Барселону исчез в сторону Мадрида))
Как и Винисиус, который по дороге в Барселону исчез в сторону Мадрида))
А может он с детства за Реал.)))
А может он с детства за Реал.)))
Какой ещё Гринвуд? Дайте возможность расти собственной молодёжи, которые уже играют получше Гринвудов. Лучше бы долги раскидали свои.
Какой ещё Гринвуд? Дайте возможность расти собственной молодёжи, которые уже играют получше Гринвудов. Лучше бы долги раскидали свои.