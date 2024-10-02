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«Барселона» готова отдать за Гринвуда внушительную сумму

вчера, 09:55

Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд заинтересовал «Барселону».

Каталонцы готовы предложить за игрока 60 миллионов евро.

Футболист забил 5 голов в 6 матчах нынешнего сезона Лиги 1.

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Все комментарии
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:37
И Вам доброго здоровья!!!)
Как и Винисиус, который по дороге в Барселону исчез в сторону Мадрида))
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:32
Вот это мне кажется жирнющий гусь, а не утка)))
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 11:24
Опять фейками журналисты нас кормят. Абсолютный фейк.
stanichnik
stanichnik ответ __AgamagA__ (раскрыть)
вчера в 11:13
Доброго Здоровья AgamagA!
А может он с детства за Реал.)))
Маг_тм
Маг_тм ответ allemz (раскрыть)
вчера в 11:11
Я про очередного Месси в Барсе)
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 10:57
В Барселону 99% игроков на всех четырёх побегут.
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 10:57
Появились деньги от Найк? Решили с ума сходить.
Какой ещё Гринвуд? Дайте возможность расти собственной молодёжи, которые уже играют получше Гринвудов. Лучше бы долги раскидали свои.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:46
А Гринвуда спросили, хочет ли он в Барсу?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:38
Зимой смогут осуществить свою мечту...
allemz
allemz ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 10:31
Емаль, Емеля, ты про кого?)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:27
Зачем? По-моему позиция Гринвуда и Емаля одинаковая
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 10:24
Где деньги?
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:22
Откуда у Барселоны нынче внушитёльная сумма.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:14
Опять в долги влезет Барселона
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:07
Что-то не верится....
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