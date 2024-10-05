Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАргентина. Суперлига 2024

«Бока Хуниорс» объявил о продлении контракта с Кавани

вчера, 08:12

Пресс-служба «Бока Хуниорс» объявила о продлении контракта с нападающим Эдинсоном Кавани.

Новое соглашение форварда рассчитано до декабря 2026 года.

«Бока Хуниорс» объявил о продлении контракта с Кавани

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиШомуродов продлит контракт с «Ромой»
04 октября
В «Наполи» сообщили, что ведут переговоры о новом контракте Кварацхелии
04 октября
Официально«Монако» продлил контракт с Головиным
04 октября Фото
В «Химках» прояснили ситуацию с Глушаковым
04 октября
СлухиКавани согласился продлить контракт с «Бока Хуниорс»
03 октября
ОфициальноДортмундская «Боруссия» продлила контракт с Риерсоном
03 октября
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 11:05
Ууу, Эдинсон пылит ещё вовсю, оказывается. Здоровья и успехов! Шикарным нападающим был на своём пике.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:10
Сейчас, когда Кавани продлил контракт, становится ясно, что Бока сделала правильный выбор, выбрав его как важное звено в команде. Интересно, сколько клубов пытались подписать его, и как он решился остаться в аргентинском футболе. Это говорит о его любви к клубу и преданности.
adekvat
adekvat
вчера в 09:08
Ни чего удивительного, странно когда Дзюбу берут, а Кавани еще пользы принесет команде.
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:00
Приветствую! Ну как у нас говорят-мастерство не пропьёшь)))
shlomo
shlomo
вчера в 08:59
Ну годик еще сможет приносить пользу....
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:58
Староват уже, но для выхода на замену ещё сгодится, тем более, что голевое чутьё не утратил.
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:58
значит уругваец еще что-то может
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:57
Это ещё 2 года? - не хило!)
Ну раз может, удачи !
drug01
drug01
вчера в 08:55
Пусть ещё поиграет и порадует своей игрой
c8be9gd6sekk
c8be9gd6sekk
вчера в 08:32
Пару лет еще потянет старый арбалетчик
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 08:29
Хороший игрок, но годы уже не малые.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:24
В Аргентине некому стало играть?
Молодые игроки бегут в Европу, Азию. Проторённой тропой они потянулись в страны с развитой нефтедобычей. В Саудовской Аравии их ждут с нетерпением.
p9v6rhzs4yca
p9v6rhzs4yca
вчера в 08:17
Рад что Кавани всё ещё в деле
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 