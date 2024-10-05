«Бока Хуниорс» объявил о продлении контракта с Кавани

Пресс-служба «Бока Хуниорс» объявила о продлении контракта с нападающим Эдинсоном Кавани.
Новое соглашение форварда рассчитано до декабря 2026 года.
Пресс-служба «Бока Хуниорс» объявила о продлении контракта с нападающим Эдинсоном Кавани.
Новое соглашение форварда рассчитано до декабря 2026 года.
Ну раз может, удачи !
Ну раз может, удачи !
Молодые игроки бегут в Европу, Азию. Проторённой тропой они потянулись в страны с развитой нефтедобычей. В Саудовской Аравии их ждут с нетерпением.
Молодые игроки бегут в Европу, Азию. Проторённой тропой они потянулись в страны с развитой нефтедобычей. В Саудовской Аравии их ждут с нетерпением.