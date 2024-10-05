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Холанд стал главной трансферной целью «Барселоны»

вчера, 09:07

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Испании.

Норвежец стал главной трансферной целью «Барселоны». Каталонский клуб хочет подписать форварда летом 2025 года.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:18, ред.
Чтоб к следующему лету быть готовыми приобрести Холанда надо уже сейчас начинать продавать весь нынешний состав....арену.... права на клуб...офис...и пр...и пр...
амурец
амурец
вчера в 11:56
Переход из МС в Барселону шаг назад для Холланда
Брулин
Брулин
вчера в 11:03
Барса может позволить этот трансфер , и как только он произойдет , Барса станет опять на вершине европейского футбола
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 10:52
Тут нужно учесть контекст. Холанд уже ставит условии по новому контракту, чтобы сумма выкупа была около 100 млн. А это уже намного упрощает его переход хоть в Реал, хоть в Барсу. В РМ сейчас Мбаппе с Вини, но кто знает что будет твориться в этом клубе - легко могут избавиться от звезд, или собрать всех в галактикос. Барса же за то что бы противостоять со своим соперником, одних детей из академии маловато будет.
Нужно еще учесть как в Сити дела пойдут. Может Пепу тоже надоест штамповать победы в фарм лиг...в АПЛ, или решат обновить состав, или всеобщие протесты против них дадут эффект какой нибудь.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 10:49
Денег не хватит...
lotsman
lotsman
вчера в 10:24
До лета деньжат подкопят и купят.)
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:12
Перспектива перехода Холанда в Барселону — это интересный шаг для обеих сторон. Для каталонцев он стал бы ключевым игроком в их атакующей линии, особенно учитывая, что клуб стремится восстановить свои позиции на европейской арене. Для Холанда это возможность выйти на новый уровень, играя в таком престижном клубе. Однако Манчестер Сити вряд ли отпустит его легко, учитывая его важность для команды.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 09:59, ред.
Понимают, черти, в футболе...
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:37
Видимо Месси отсрочил выплату долгов... Интересно, что скажет Холланд о своём возможном переходе в Барселону? Мне кажется, что каталонцы просто искусственно подогревают интерес к себе.
dеigandre
dеigandre
вчера в 09:34
Они хотят за 2 мешка картошки его купить?
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
вчера в 09:33
Два таких Напа в команде точно держать нет смысла.... Или один уйдет, или что скорей всего другой не придет)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:31
Пока это мечта Лапорта. До цели ещё долгие шаги))) Холанд конечно хочет в Барселону
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:21
Ну если задались целью,то добьются своего .
shur
shur
вчера в 09:15
...норвежско-польский коктель...?!?!?!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:09
Ему это надо?😁
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:08
В рассрочку на 280 лет может быть возьмут))
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