Холанд стал главной трансферной целью «Барселоны»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Испании.
Норвежец стал главной трансферной целью «Барселоны». Каталонский клуб хочет подписать форварда летом 2025 года.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Испании.
Норвежец стал главной трансферной целью «Барселоны». Каталонский клуб хочет подписать форварда летом 2025 года.
Нужно еще учесть как в Сити дела пойдут. Может Пепу тоже надоест штамповать победы в фарм лиг...в АПЛ, или решат обновить состав, или всеобщие протесты против них дадут эффект какой нибудь.
Нужно еще учесть как в Сити дела пойдут. Может Пепу тоже надоест штамповать победы в фарм лиг...в АПЛ, или решат обновить состав, или всеобщие протесты против них дадут эффект какой нибудь.