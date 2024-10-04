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Суарес раскритиковал главного тренера сборной Уругвая

вчера, 15:03

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес осудил главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсу за отсутствие уважения к игрокам.

На базе сотрудникам не разрешают заходить к нам, здороваться с нами и обедать. Они должны быть осторожны даже у двери, через которую входят. У меня разрывается сердце от того, что сейчас жизнь там именно такая... Матиас Весино был первым, кто это заметил. Никто не задаётся вопросом, почему такой парень, как Весино, которому было 30 лет, ушёл?

На Кубке Америки были ситуации, которые меня задели, но я не говорил о них ради спокойствия в команде. Многие игроки устроили встречу, чтобы попросить тренера хотя бы здороваться с нами, но он даже не сказал нам «привет». Бьелса проводит конференцию и говорит чудесные вещи о людях, но в Нью-Йорке однажды, он попросил нас не останавливаться, чтобы поприветствовать людей, и я встал и сказал ему, что мы всё равно поприветствуем их.

У меня был пятиминутный разговор с Бьелсой, я говорил от лица команды, и в конце он просто ответил: «Большое спасибо». Я прошу людей не винить игроков, если что-то пойдёт не так. Бьелса разъединил всю команду, даже в том, как они тренируются.

Напомним, Суарес завершил карьеру в сборной Уругвая.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:16
Суарес далеко не ангел! К нему можно предъявлять претензии по многим пунктам . Но то , что он всем сердцем переживает за свою сборную - это у него не отнять . И это немного сумбурное заявление - своеобразный "крик души" Луиса!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:36
У Бьелса кличка "псих" была...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:18
явно Суарес хочет чтоб Диего Агирре возглавил сборную.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:01
На мой взгляд, критика со стороны Суареса и других игроков — это сигнал для Бьелсы. Настало время для самоанализа и пересмотра своих методов управления. Открытое общение между тренером и игроками является ключевым фактором в создании успешной команды. Я надеюсь, что Бьелса сможет увидеть ситуацию под новым углом и предпринять шаги к восстановлению доверия, иначе они могут столкнуться с серьезными проблемами в будущем.
Гость
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