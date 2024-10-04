Суарес раскритиковал главного тренера сборной Уругвая

Нападающий «Интер Майами» осудил главного тренера сборной Уругвая за отсутствие уважения к игрокам.

На базе сотрудникам не разрешают заходить к нам, здороваться с нами и обедать. Они должны быть осторожны даже у двери, через которую входят. У меня разрывается сердце от того, что сейчас жизнь там именно такая... Матиас Весино был первым, кто это заметил. Никто не задаётся вопросом, почему такой парень, как Весино, которому было 30 лет, ушёл?

На Кубке Америки были ситуации, которые меня задели, но я не говорил о них ради спокойствия в команде. Многие игроки устроили встречу, чтобы попросить тренера хотя бы здороваться с нами, но он даже не сказал нам «привет». Бьелса проводит конференцию и говорит чудесные вещи о людях, но в Нью-Йорке однажды, он попросил нас не останавливаться, чтобы поприветствовать людей, и я встал и сказал ему, что мы всё равно поприветствуем их.

У меня был пятиминутный разговор с Бьелсой, я говорил от лица команды, и в конце он просто ответил: «Большое спасибо». Я прошу людей не винить игроков, если что-то пойдёт не так. Бьелса разъединил всю команду, даже в том, как они тренируются.