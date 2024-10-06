«Факел» первым в истории РПЛ сделал тройную замену в 1-м тайме

«Факел» на 34-й минуте матча 11-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» произвёл тройную замену. Такое произошло впервые за всю историю Премьер-Лиги.
Вместо Вячеслава Якимова, Владимира Ильина и Сергея Божина на поле вышли Николай Гиоргобиани, Алексей Каштанов и Игорь Юрганов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1390446/yakimov-vyacheslav-ilin-vladimir 06.10.2024
- Это может означать только одно: Главный "тренер" Факела "лоханулся" по полной, при выборе состава на игру. Если он таким "макаром" хочет "выделиться" - может он пусть лучше "выделяется" где-нибудь во Второй лиге?
- На хрена нам, Воронежским болельщикам, такие эксперименты? Он что, на тренировках не бывает? Не видит кто в какой физической форме? Да и сам процесс тренировок давно пора пересмотреть...
- Факел явно играет не в наш, привычный, техничный футбол, а в какую-то "помесь регби с американским футболом"! При помощи физической силы - "вырубить" пару-тройку самых активных игроков соперника, и потом, как-нибудь, затолкать-таки этот непослушный мяч в 7-ми метровые ворота, причём обманув вратаря... Ни фига не получается... Пора идти в регби... Там хоть руками играть можно...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1390446/yakimov-vyacheslav-ilin-vladimir 06.10.2024
- Это может означать только одно: Главный "тренер" Факела "лоханулся" по полной, при выборе состава на игру. Если он таким "макаром" хочет "выделиться" - может он пусть лучше "выделяется" где-нибудь во Второй лиге?
- На хрена нам, Воронежским болельщикам, такие эксперименты? Он что, на тренировках не бывает? Не видит кто в какой физической форме? Да и сам процесс тренировок давно пора пересмотреть...
- Факел явно играет не в наш, привычный, техничный футбол, а в какую-то "помесь регби с американским футболом"! При помощи физической силы - "вырубить" пару-тройку самых активных игроков соперника, и потом, как-нибудь, затолкать-таки этот непослушный мяч в 7-ми метровые ворота, причём обманув вратаря... Ни фига не получается... Пора идти в регби... Там хоть руками играть можно...