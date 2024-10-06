«Факел» первым в истории РПЛ сделал тройную замену в 1-м тайме

1728221197

вчера, 16:26

«Факел» на 34-й минуте матча 11-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» произвёл тройную замену. Такое произошло впервые за всю историю Премьер-Лиги.

Вместо , и на поле вышли , и .