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«Факел» первым в истории РПЛ сделал тройную замену в 1-м тайме

вчера, 16:26
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Факел» на 34-й минуте матча 11-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» произвёл тройную замену. Такое произошло впервые за всю историю Премьер-Лиги.

Вместо Вячеслава Якимова, Владимира Ильина и Сергея Божина на поле вышли Николай Гиоргобиани, Алексей Каштанов и Игорь Юрганов.

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Все комментарии
рсфср
рсфср
вчера в 21:34
8 ты а не тренер.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:06
«Факел» первым в истории РПЛ сделал тройную замену в 1-м тайме
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1390446/yakimov-vyacheslav-ilin-vladimir 06.10.2024

- Это может означать только одно: Главный "тренер" Факела "лоханулся" по полной, при выборе состава на игру. Если он таким "макаром" хочет "выделиться" - может он пусть лучше "выделяется" где-нибудь во Второй лиге?

- На хрена нам, Воронежским болельщикам, такие эксперименты? Он что, на тренировках не бывает? Не видит кто в какой физической форме? Да и сам процесс тренировок давно пора пересмотреть...

- Факел явно играет не в наш, привычный, техничный футбол, а в какую-то "помесь регби с американским футболом"! При помощи физической силы - "вырубить" пару-тройку самых активных игроков соперника, и потом, как-нибудь, затолкать-таки этот непослушный мяч в 7-ми метровые ворота, причём обманув вратаря... Ни фига не получается... Пора идти в регби... Там хоть руками играть можно...
Chiefgen
Chiefgen
вчера в 17:25
Хоть быстрее забегали, а так ничего не изменилосбь.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:15
Хоть чем то но вошли в историю бывшие наглецы...
6gcb4undu2rw
6gcb4undu2rw
вчера в 16:56, ред.
Просто Факел в тот момент понял, что нипадеццки горит, прям-таки синим пламенем
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:52
Какой не какой ,а рекорд установили в РПЛ !
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:34
Ну хоть в этом действии Факел одержал первенство...)
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