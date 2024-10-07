Упамекано не сыграет за сборную Франции

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вчера, 12:43

Защитник «Баварии» не примет участия в ближайших матчах сборной Франции. В игре 6-го тура Бундеслиги против «Айтрахта» (3:3) Упамекано получил мышечное повреждение в правом подколенном сухожилии.

Вместо игрока «Баварии» в состав сборной Франции на матчи Лиги наций был вызван защитник «Севильи» , который является дебютантом.