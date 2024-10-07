Упамекано не сыграет за сборную Франции

Защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано не примет участия в ближайших матчах сборной Франции. В игре 6-го тура Бундеслиги против «Айтрахта» (3:3) Упамекано получил мышечное повреждение в правом подколенном сухожилии.
Вместо игрока «Баварии» в состав сборной Франции на матчи Лиги наций был вызван защитник «Севильи» Лоик Баде, который является дебютантом.
Спасибо, учту. Но сегодня, в КП я еще ничего не писал... Ну ладно, буду внимательнее.)))
Спасибо, учту. Но сегодня, в КП я еще ничего не писал... Ну ладно, буду внимательнее.)))
Флуд для очков в конкурсе прогнозов - выдаётся в случае с очень короткими комментариями очень общего характера по типу "удачной игры", "это хорошо", “желаю победы", когда пишет участник конкурса.
Флуд для очков в конкурсе прогнозов - выдаётся в случае с очень короткими комментариями очень общего характера по типу "удачной игры", "это хорошо", “желаю победы", когда пишет участник конкурса.