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Упамекано не сыграет за сборную Франции

вчера, 12:43

Защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано не примет участия в ближайших матчах сборной Франции. В игре 6-го тура Бундеслиги против «Айтрахта» (3:3) Упамекано получил мышечное повреждение в правом подколенном сухожилии.

Вместо игрока «Баварии» в состав сборной Франции на матчи Лиги наций был вызван защитник «Севильи» Лоик Баде, который является дебютантом.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:49
Добрый день!

Спасибо, учту. Но сегодня, в КП я еще ничего не писал... Ну ладно, буду внимательнее.)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:45
Здравствуйте.

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