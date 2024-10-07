Головин прибыл в расположение сборной в стильном образе

Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в расположение сборной России.
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Это я так, шутя не со зла. Не особо люблю копаться в личной частной жизни, особенно футболистов, где грязи хватает по уши, как у наших, так и зарубежных. Но признаться с большим скепсисом отношусь к девочкам с журнальных обложек, к коим принадлежит его подруга. Буду рад, если она к Саше и его родителям со всей душой, а если только из-за сладкой жизни в Монако, да из-за денег своего бойфренда, тогда мне его искренне жаль.
Это я так, шутя не со зла. Не особо люблю копаться в личной частной жизни, особенно футболистов, где грязи хватает по уши, как у наших, так и зарубежных. Но признаться с большим скепсисом отношусь к девочкам с журнальных обложек, к коим принадлежит его подруга. Буду рад, если она к Саше и его родителям со всей душой, а если только из-за сладкой жизни в Монако, да из-за денег своего бойфренда, тогда мне его искренне жаль.
Надо правильно подбирать музыку, ну типа Элтона Джона больше подходит, но не трек из "Бригады".
https://youtu.be/Ebwz0Ys-Bzc?si=GXNNS1UKxLK5Z9Ru
Надо правильно подбирать музыку, ну типа Элтона Джона больше подходит, но не трек из "Бригады".