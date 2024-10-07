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Головин прибыл в расположение сборной в стильном образе

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shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:41
...спасибо старина,взаимно!
stanichnik
stanichnik ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:04
Доброго Здоровья shur!
Это я так, шутя не со зла. Не особо люблю копаться в личной частной жизни, особенно футболистов, где грязи хватает по уши, как у наших, так и зарубежных. Но признаться с большим скепсисом отношусь к девочкам с журнальных обложек, к коим принадлежит его подруга. Буду рад, если она к Саше и его родителям со всей душой, а если только из-за сладкой жизни в Монако, да из-за денег своего бойфренда, тогда мне его искренне жаль.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:01
Нормально отношусь к Головину и искренне переживаю за него как за нашего футболиста, но под такую музыку, да еще в таком наряде его могли только опустить.
Надо правильно подбирать музыку, ну типа Элтона Джона больше подходит, но не трек из "Бригады".
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:11
Этот бренд к слову становится популярным в России. Стильно выглядит. А комментарии, такой кринж. Откройте форточку, слишком душно.
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:55, ред.
...я сразу в нет, вроде норм,хотя ....!
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:22
Так и до каминг-аута недалеко)))
Strashniy
Strashniy
вчера в 14:44
Поживешь в такой среде и забудешь, что ты мужик.
psz6ek9xgqbd
psz6ek9xgqbd
вчера в 14:36
Он что уже заразился?
5p2b6qxswsy3
5p2b6qxswsy3
вчера в 14:14
Если хорошо подумать, то можно докопаться до смысла этого прикида в ромашечку. Это от календаря сборной проистекает, он тоже у нас теперь в ромашковом стиле: будет игра, не будет, будет, не будет.. Ну, чистой же воды ромашка. Так что всё и правда очень стильно, в стиле нынешнего положения сборной
adekvat
adekvat
вчера в 13:50
Вот что еуропа с людьми делает.
shur
shur
вчера в 13:48
...сделано во Франции...!!!
ehq294tjn4ha
ehq294tjn4ha
вчера в 13:41
Вот оно чё, Михалыч!
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