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Молодёжная сборная России разгромила сверстников из Китая

вчера, 10:08

Молодёжная сборная России в товарищеском матче добилась уверенной победы над сверстниками из Китая.

На 12-й минуте счёт открыл полузащитник россиян Игорь Дмитриев. На 29-й минуте хавбек Никита Салтыков удвоил преимущество сборной России. На 39-й минуте Дмитриев сделал счёт разгромным. На 45+4-й минуте полузащитник российской молодёжки Илья Родионов забил четвёртый мяч. На 58-й минуте голом отметился нападающий россиян Александр Чупаёв. На 90+1-й минуте окончательный счёт установил нападающий сборной России Кирилл Никишин.

14 октября команды проведут второй матч.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:33
Главное в этом матче не разгром китайцев , а то что есть у нас сборная молодежи...
Вещий
Вещий
вчера в 10:29
Можно похвалить молодежку... но соперник был не супер.
ajfspjzj5pe5
ajfspjzj5pe5
вчера в 10:27
Такие товарищеские матчи ничего не дают в плане прогресса.
Гость
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