Молодёжная сборная России разгромила сверстников из Китая

Молодёжная сборная России в товарищеском матче добилась уверенной победы над сверстниками из Китая.
На 12-й минуте счёт открыл полузащитник россиян Игорь Дмитриев. На 29-й минуте хавбек Никита Салтыков удвоил преимущество сборной России. На 39-й минуте Дмитриев сделал счёт разгромным. На 45+4-й минуте полузащитник российской молодёжки Илья Родионов забил четвёртый мяч. На 58-й минуте голом отметился нападающий россиян Александр Чупаёв. На 90+1-й минуте окончательный счёт установил нападающий сборной России Кирилл Никишин.
14 октября команды проведут второй матч.