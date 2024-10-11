Молодёжная сборная России разгромила сверстников из Китая

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вчера, 10:08

Молодёжная сборная России в товарищеском матче добилась уверенной победы над сверстниками из Китая.

На 12-й минуте счёт открыл полузащитник россиян . На 29-й минуте хавбек удвоил преимущество сборной России. На 39-й минуте Дмитриев сделал счёт разгромным. На 45+4-й минуте полузащитник российской молодёжки забил четвёртый мяч. На 58-й минуте голом отметился нападающий россиян . На 90+1-й минуте окончательный счёт установил нападающий сборной России .

14 октября команды проведут второй матч.