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Лапорта назвал условия для продления контракта с Левандовским

вчера, 09:32

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал условия, при выполнении которых будет продлён контракт нападающего сборной Польши Роберта Левандовского.

Мы продлим контракт Роберта Левандовского, как только он отыграет 50% игр. Этот пункт уже включён в его контракт.

Напомним, Левандовски выступает за «Барселону» с июля 2022 года. Его действующий контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 36-летний форвард сыграл 11 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, в которых забил 12 мячей и отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» должна выплаты 7 клубам за трансфер Левандовского.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:14
Сыграет 99 процентов матчей.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:57
Зачем? Поляк старый, лучше молодого взять.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:36
36- летний Роберт тяжело вздохнул и пошёл тренироваться....)))
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