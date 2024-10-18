Лапорта назвал условия для продления контракта с Левандовским

1729233157

вчера, 09:32

Президент «Барселоны» назвал условия, при выполнении которых будет продлён контракт нападающего сборной Польши .

Мы продлим контракт Роберта Левандовского, как только он отыграет 50% игр. Этот пункт уже включён в его контракт.

Напомним, Левандовски выступает за «Барселону» с июля 2022 года. Его действующий контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 36-летний форвард сыграл 11 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, в которых забил 12 мячей и отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» должна выплаты 7 клубам за трансфер Левандовского.