Лапорта назвал условия для продления контракта с Левандовским

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал условия, при выполнении которых будет продлён контракт нападающего сборной Польши Роберта Левандовского.
Мы продлим контракт Роберта Левандовского, как только он отыграет 50% игр. Этот пункт уже включён в его контракт.
Напомним, Левандовски выступает за «Барселону» с июля 2022 года. Его действующий контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 36-летний форвард сыграл 11 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, в которых забил 12 мячей и отдал 2 голевых передачи.
Ранее сообщалось, что «Барселона» должна выплаты 7 клубам за трансфер Левандовского.