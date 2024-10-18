В «Спартаке» назвали ожидаемое число зрителей на матче с «Краснодаром»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал источнику об ожидаемом количестве зрителей на матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Ожидаем до 25 тысяч человек.
Московский клуб занимает 6-е место, имея в активе 19 очков. Южане лидируют с 27 баллами.
На Денисова с Хлусевичем как бы они хороши и великолепны не были смотреть полтора часа мало кто осилит)
На Денисова с Хлусевичем как бы они хороши и великолепны не были смотреть полтора часа мало кто осилит)
А я так не думаю. Ничья более вероятна, но, в однозначную победу Краснодара, я не очень верю. Надеюсь на интересную игру, но, думаю, если случится победа одной из команд, она не будет крупной, как в игре Локомотив-Краснодар. В матчах этих команд часто забивается много мячей, что, в принципе неудивительно, ведь команды проповедуют открытый, атакующий футбол. Но повторюсь- в безоговорочную победу одной из сторон, верится мало...
А я так не думаю. Ничья более вероятна, но, в однозначную победу Краснодара, я не очень верю. Надеюсь на интересную игру, но, думаю, если случится победа одной из команд, она не будет крупной, как в игре Локомотив-Краснодар. В матчах этих команд часто забивается много мячей, что, в принципе неудивительно, ведь команды проповедуют открытый, атакующий футбол. Но повторюсь- в безоговорочную победу одной из сторон, верится мало...