В «Спартаке» назвали ожидаемое число зрителей на матче с «Краснодаром»

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вчера, 10:52

Пресс-атташе «Спартака» рассказал источнику об ожидаемом количестве зрителей на матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Ожидаем до 25 тысяч человек.

Московский клуб занимает 6-е место, имея в активе 19 очков. Южане лидируют с 27 баллами.