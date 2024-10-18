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В «Спартаке» назвали ожидаемое число зрителей на матче с «Краснодаром»

вчера, 10:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч идет

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал источнику об ожидаемом количестве зрителей на матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Ожидаем до 25 тысяч человек.

Московский клуб занимает 6-е место, имея в активе 19 очков. Южане лидируют с 27 баллами.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:43, ред.
    37qatstm6tw7
    37qatstm6tw7
    вчера в 12:25
    Как не раскрашивай и не украшай предстоящую встречу, интереса то это к нашему футболу не прибавит. Его просто нет! Дадут Быкам побегать по первой строчке, а за 5-7 матчей поставят и их на место. Первыми им быть никто не позволит!
    Capral
    Capral
    вчера в 11:30
    Анатолий Кандауров.

    А я так не думаю. Ничья более вероятна, но, в однозначную победу Краснодара, я не очень верю. Надеюсь на интересную игру, но, думаю, если случится победа одной из команд, она не будет крупной, как в игре Локомотив-Краснодар. В матчах этих команд часто забивается много мячей, что, в принципе неудивительно, ведь команды проповедуют открытый, атакующий футбол. Но повторюсь- в безоговорочную победу одной из сторон, верится мало...
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 11:25, ред.
    Главное сколько останется к концу матча с такой невыразительной игрой. Если будет как с Локо то только мазохисты будут это терпеть сидеть и болельщики Краснодара. А предпосылок к чему то иному пока не видно, Ростов сам себя раскатал.

    На Денисова с Хлусевичем как бы они хороши и великолепны не были смотреть полтора часа мало кто осилит)
    cw9s2cnt8g6k
    cw9s2cnt8g6k
    вчера в 11:24
    Мало, очень мало для такой игры.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 11:10
    Главный матч этого тура. Должно много быть народа
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 11:07, ред.
    Это хорошо будет поддержка... да и матч обещает быть зрелищным.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 11:00
    Матч ожидается очень интересный, даже принципиальный. Думаю будет борьба, в одни ворота, как с Локо у быков не получится.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 10:55
    Центральный матч тура не может пройти при низкой посещаемости.
    Гость
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