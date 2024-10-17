Дзюба сыграет против «Зенита», а «Спартак» встретится с «Краснодаром». РПЛ возвращается с эпичными сражениями

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вчера, 23:36

Тур, когда может смениться лидер.

«Акрон» – «Зенит»

Первый матч после паузы связывает Дзюбу и Соболева. Они не встретились в Кубке. Но теперь у команды тренера Тедеева больше поводов серьезно настроиться на матч против Семака. Если в первом круге группового раунда Кубка была ничья и победа «Акрона» по пенальти, то в Санкт-Петербурге новичка РПЛ разнесли 5:1. Пора собраться, ведь у Дзюбы неплохая команда. Понятно, кто фаворит – отдохнувшие игроки «Зенита». Но случаются травмы, как у Волкова и Глушенкова. Есть борьба за место в основе. Соболев мечтает вытеснить Кассьерру, пока у колумбийца мало голов. А у «Акрона» есть интересный хавбек Лончар, попробуют исправить кубковую ошибку.

«Спартак» – «Краснодар»

«Зенит» сыграет в пятницу. Мусаев будет знать результат преследователей и чемпионов РПЛ . А сам Мурад Олегович в субботу проверит на прочность линии «Спартака» Станковича. Деян выиграл лишь 2 из 6 последних поединков в чемпионате. У «Краснодара» серия из 11 матчей без поражений в РПЛ в новом сезоне. Так успешно клубы лиги не играли со времен «Локомотива» Николича. «Горожане» обыграли «Зенит» и «Локомотив». Им нельзя выходить за ничьей со «Спартаком». Москвичи – условный аутсайдер матча, но соперники близки. Также в «Краснодаре» переживают, чтобы Кордоба и Кастаньо вовремя вернулись из сборной Колумбии и смогли сыграть.

«Ахмат» – «Факел»

Классическая встреча аутсайдеров. У «Факела» новый тренер Пятибратов. Вернулся в Воронеж, сделал историческую тройную замену в первом тайме, чтобы спастись в игре против «Динамо» из Махачкалы. Удалось, сыграли 1:1. У «Ахмата» новый тренер Ташуев, работавший в «Факеле». Ветеран мечтает заполучить первую победу для «Ахмата» в новом сезоне РПЛ . В лиге нет другого клуба без побед, только команда из Грозного. Сыграют дома. Потеряли из-за травм левого латераля Богосаваца и атакующего хавбека Беришу. Но ветераны не смогли бы спасти без поддержки других футболистов и линий. Хавбек Уткин и вингер Садулаев надеются, что весь «Ахмат» прибавит.

«Пари НН» – «Ростов»

У новой команды известного тренера Ганчаренко одно поражение в четырех турах. Но победа тоже одна. У ещё более известного тренера Карпина ни одной победы в четырех последних турах и три поражения. «Пари НН» сменил наставника в момент, когда соперник знаменитый, но в непонятной форме. «Ростов» проигрывал не только «Спартаку» и «Краснодару», но и «Акрону». Клуб из Нижнего Новгорода ставит на освежение тактического рисунка с новым тренером. Ганчаренко умеет работать со схемой «3-5-2». Впрочем, любая конфигурация, которая позволит «Пари НН» реже зевать атаки флангами и четче работать у своих ворот, станет неприятным сюрпризом для соперников.

«Химки» – «Локомотив»

Поединок любопытнее, чем может показаться. «Химки» опасны. У них в центре защиты высоченный Фаринья. В середине поля умный Вера, бывший игрок «Оренбурга». В атаке старший Бакаев, Мирзов и Заболотный, бывшие игроки «Спартака» и ЦСКА . Понятно, что «Локомотив» здесь фаворит. Но пауза на игры сборных влияет на грандов. Команда Галактионова пока не научилась безошибочно закрываться. Француз Ньямси сыгрывается с мексиканцем Монтесом, а отдувается после их ошибок голкипер Лантратов. Всех впечатлил результативный Батраков, но Алексею 19 лет. Будут нужны паузы и поддержка напарников. Пиняев, Самошников и Воробьев, ваш выход.

«Динамо» Махачкала – ЦСКА

У дагестанского клуба неуступчивый футбол. Цепляются за каждый пункт, дерутся в любой атаке соперника. Отсюда положительные результаты, вроде ничьей против лидера РПЛ «Краснодара». Но соперники начали изучать новичка. «Динамо» в четырех турах без побед. А у ЦСКА мировая с «Рубином» и две победы после этого. Так Николич отреагировал на поражение от «Зенита». «Армейцы» неплохо двигались в атаке, но реализация подводила форварда Гуарирапу. Венесуэльца могут поддержать Файзуллаев и Обляков. Даже в гостях ЦСКА должен настраиваться на победу. Но команде Николича не всегда удобно играть первым номером, а впереди упрямый соперник.

«Оренбург» – «Крылья Советов»

Первый из двух поединков воскресной программы матчей. «Оренбург» уволил тренера Деограсию, пригласив вместо него Слишковича, который весной временно возглавлял «Спартак». После успеха против «красно-белых» «Оренбург» без побед в РПЛ , 10 неудачных туров подряд. У «Крыльев Советов» наоборот был ужасный старт, но теперь чаще набирают очки. Но тоже случился скандал, связанный с решением снять тренера. Капитан команды Солдатенков заступился за наставника Осинькина. Команда и фанаты поддержали наставника. Теперь футболистам надо показать руководству клуба, что не зря это устроили. Матч, в котором двум сторонам нужна лишь победа.

«Рубин» – «Динамо»

«Рубин» дождался в гости «Динамо». В прошлом сезоне тренер Личка потерял очки на этом выезде, сыграли 2:2. Ничьи опасны, если хочешь вернуться в группу лидеров. «Рубин» не претендует на высокие места, как «Динамо», но у Рахимова свежие результаты немного лучше. В трех турах «Рубин» набрал 5 пунктов, а у москвичей 4 очка, ведь динамовцы проиграли ЦСКА перед паузой. Личке срочно надо предъявить публике и руководству клуба поединок, в котором его команда круто отработает от ворот и до ворот. «Динамо» не реализовало потенциал состава в первой трети сезона. Форвард Тюкавин и голкипер Лунёв вернулись в общую группу, нужна победа.

Интриги 12-го тура РПЛ

Возможная смена лидера. Если «Зенит» обыгрывает «Акрон», то у Семака будет 29 пунктов. Достаточно ничьей «Локомотива» против «Химок», а также любого положительного результата «Спартака» против «Краснодара», чтобы петербуржцы вернулись на вершину.

Влияние погоды на матчи. Похолодало. Где-то идут дожди, где-то туманы. Смена влажности. Две недели назад было намного теплее во многих регионах, осень атакует. Следовательно, многие газоны переживают не лучшие времена. И футболисты должны привыкнуть к холодам.

Качество футбола от грандов. Паузы на игры сборных влияют на всех фаворитов. Неизвестно состояние игроков «Зенита», невзирая на спарринг против сербской «Войводины», чтобы поддержать форму. Московские клубы и «Краснодар» тоже могли потерять темп в игре.

Проверка тренера Станковича. «Спартак» против «Краснодара» – центральный матч тура. У «Зенита», «Локомотива» и «Динамо» непростые выездные игры, но именно «горожанам» достался соперник из Москвы. Станкович должен показать, что выбор в его пользу был правильным.