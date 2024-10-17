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Дзюба сыграет против «Зенита», а «Спартак» встретится с «Краснодаром». РПЛ возвращается с эпичными сражениями

вчера, 23:36
РПЛ

Тур, когда может смениться лидер.

«Акрон» – «Зенит»

Первый матч после паузы связывает Дзюбу и Соболева. Они не встретились в Кубке. Но теперь у команды тренера Тедеева больше поводов серьезно настроиться на матч против Семака. Если в первом круге группового раунда Кубка была ничья и победа «Акрона» по пенальти, то в Санкт-Петербурге новичка РПЛ разнесли 5:1. Пора собраться, ведь у Дзюбы неплохая команда. Понятно, кто фаворит – отдохнувшие игроки «Зенита». Но случаются травмы, как у Волкова и Глушенкова. Есть борьба за место в основе. Соболев мечтает вытеснить Кассьерру, пока у колумбийца мало голов. А у «Акрона» есть интересный хавбек Лончар, попробуют исправить кубковую ошибку.

«Спартак» – «Краснодар»

«Зенит» сыграет в пятницу. Мусаев будет знать результат преследователей и чемпионов РПЛ. А сам Мурад Олегович в субботу проверит на прочность линии «Спартака» Станковича. Деян выиграл лишь 2 из 6 последних поединков в чемпионате. У «Краснодара» серия из 11 матчей без поражений в РПЛ в новом сезоне. Так успешно клубы лиги не играли со времен «Локомотива» Николича. «Горожане» обыграли «Зенит» и «Локомотив». Им нельзя выходить за ничьей со «Спартаком». Москвичи – условный аутсайдер матча, но соперники близки. Также в «Краснодаре» переживают, чтобы Кордоба и Кастаньо вовремя вернулись из сборной Колумбии и смогли сыграть.

«Ахмат» – «Факел»

Классическая встреча аутсайдеров. У «Факела» новый тренер Пятибратов. Вернулся в Воронеж, сделал историческую тройную замену в первом тайме, чтобы спастись в игре против «Динамо» из Махачкалы. Удалось, сыграли 1:1. У «Ахмата» новый тренер Ташуев, работавший в «Факеле». Ветеран мечтает заполучить первую победу для «Ахмата» в новом сезоне РПЛ. В лиге нет другого клуба без побед, только команда из Грозного. Сыграют дома. Потеряли из-за травм левого латераля Богосаваца и атакующего хавбека Беришу. Но ветераны не смогли бы спасти без поддержки других футболистов и линий. Хавбек Уткин и вингер Садулаев надеются, что весь «Ахмат» прибавит.

«Пари НН» – «Ростов»

У новой команды известного тренера Ганчаренко одно поражение в четырех турах. Но победа тоже одна. У ещё более известного тренера Карпина ни одной победы в четырех последних турах и три поражения. «Пари НН» сменил наставника в момент, когда соперник знаменитый, но в непонятной форме. «Ростов» проигрывал не только «Спартаку» и «Краснодару», но и «Акрону». Клуб из Нижнего Новгорода ставит на освежение тактического рисунка с новым тренером. Ганчаренко умеет работать со схемой «3-5-2». Впрочем, любая конфигурация, которая позволит «Пари НН» реже зевать атаки флангами и четче работать у своих ворот, станет неприятным сюрпризом для соперников.

«Химки» – «Локомотив»

Поединок любопытнее, чем может показаться. «Химки» опасны. У них в центре защиты высоченный Фаринья. В середине поля умный Вера, бывший игрок «Оренбурга». В атаке старший Бакаев, Мирзов и Заболотный, бывшие игроки «Спартака» и ЦСКА. Понятно, что «Локомотив» здесь фаворит. Но пауза на игры сборных влияет на грандов. Команда Галактионова пока не научилась безошибочно закрываться. Француз Ньямси сыгрывается с мексиканцем Монтесом, а отдувается после их ошибок голкипер Лантратов. Всех впечатлил результативный Батраков, но Алексею 19 лет. Будут нужны паузы и поддержка напарников. Пиняев, Самошников и Воробьев, ваш выход.

«Динамо» Махачкала – ЦСКА

У дагестанского клуба неуступчивый футбол. Цепляются за каждый пункт, дерутся в любой атаке соперника. Отсюда положительные результаты, вроде ничьей против лидера РПЛ «Краснодара». Но соперники начали изучать новичка. «Динамо» в четырех турах без побед. А у ЦСКА мировая с «Рубином» и две победы после этого. Так Николич отреагировал на поражение от «Зенита». «Армейцы» неплохо двигались в атаке, но реализация подводила форварда Гуарирапу. Венесуэльца могут поддержать Файзуллаев и Обляков. Даже в гостях ЦСКА должен настраиваться на победу. Но команде Николича не всегда удобно играть первым номером, а впереди упрямый соперник.

«Оренбург» – «Крылья Советов»

Первый из двух поединков воскресной программы матчей. «Оренбург» уволил тренера Деограсию, пригласив вместо него Слишковича, который весной временно возглавлял «Спартак». После успеха против «красно-белых» «Оренбург» без побед в РПЛ, 10 неудачных туров подряд. У «Крыльев Советов» наоборот был ужасный старт, но теперь чаще набирают очки. Но тоже случился скандал, связанный с решением снять тренера. Капитан команды Солдатенков заступился за наставника Осинькина. Команда и фанаты поддержали наставника. Теперь футболистам надо показать руководству клуба, что не зря это устроили. Матч, в котором двум сторонам нужна лишь победа.

«Рубин» – «Динамо»

«Рубин» дождался в гости «Динамо». В прошлом сезоне тренер Личка потерял очки на этом выезде, сыграли 2:2. Ничьи опасны, если хочешь вернуться в группу лидеров. «Рубин» не претендует на высокие места, как «Динамо», но у Рахимова свежие результаты немного лучше. В трех турах «Рубин» набрал 5 пунктов, а у москвичей 4 очка, ведь динамовцы проиграли ЦСКА перед паузой. Личке срочно надо предъявить публике и руководству клуба поединок, в котором его команда круто отработает от ворот и до ворот. «Динамо» не реализовало потенциал состава в первой трети сезона. Форвард Тюкавин и голкипер Лунёв вернулись в общую группу, нужна победа.

Интриги 12-го тура РПЛ

Возможная смена лидера. Если «Зенит» обыгрывает «Акрон», то у Семака будет 29 пунктов. Достаточно ничьей «Локомотива» против «Химок», а также любого положительного результата «Спартака» против «Краснодара», чтобы петербуржцы вернулись на вершину.

Влияние погоды на матчи. Похолодало. Где-то идут дожди, где-то туманы. Смена влажности. Две недели назад было намного теплее во многих регионах, осень атакует. Следовательно, многие газоны переживают не лучшие времена. И футболисты должны привыкнуть к холодам.

Качество футбола от грандов. Паузы на игры сборных влияют на всех фаворитов. Неизвестно состояние игроков «Зенита», невзирая на спарринг против сербской «Войводины», чтобы поддержать форму. Московские клубы и «Краснодар» тоже могли потерять темп в игре.

Проверка тренера Станковича. «Спартак» против «Краснодара» – центральный матч тура. У «Зенита», «Локомотива» и «Динамо» непростые выездные игры, но именно «горожанам» достался соперник из Москвы. Станкович должен показать, что выбор в его пользу был правильным.

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Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:25, ред.
Неделю назад приснился сон, точнее кошмар от которого я проснулся в холодном поту. Я записал его себе в подробностях в избранных сообщениях в телеграмм, зашлю скриншот после матча если сбудется. Могу сказать что болельщиков Спартака ждёт сильнейшее разочарование, тех кто ещё не. Одно из самых болезненных поражений, не по счёту но по сути.

Но даже если мой прогноз не оправдает себя интриги в назначении Станковича давно нет, этот выбор не правильный и я уже сто раз объяснял почему Лукойл обречён всегда делать неправильный выбор. Их радары настроены на мошенников бизнесменов, а не на людей с сильным характером и волей, не на людей ответственных и честных, их радары настроены избегать и не доверять как раз таким людям.

Мечта тура чтобы Дзюба показал всему Зениту кузькину мать)
-Хостинский-
-Хостинский- ответ 7z4u62ywfbj2 (раскрыть)
сегодня в 05:49
Удача вам не поможет. Единственное на что рассчитывайте на длительную логистику сборников .... А так по сути шансов нет
112910415
112910415
сегодня в 05:24
Дзюба покажет всё, что может !
7z4u62ywfbj2
7z4u62ywfbj2
вчера в 23:49
Спартаку только удачи в матче с Краснодаром!
Гость
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