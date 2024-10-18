В Минспорта Белоруссии предложили организовать турнир с командами РПЛ

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук рассказал о возможности организации товарищеского турнира между белорусскими и российскими клубами.

Мне кажется, нужен товарищеский турнир между российскими и белорусскими клубами. Например, «Локомотив» очень хорошо взаимодействует с дзержинским «Арсеналом», взаимовыгодное сотрудничество. У нас много хороших клубов. Подобные турниры будут только на пользу российского и белорусского футбола.