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В Минспорта Белоруссии предложили организовать турнир с командами РПЛ

вчера, 11:12

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук рассказал о возможности организации товарищеского турнира между белорусскими и российскими клубами.

Мне кажется, нужен товарищеский турнир между российскими и белорусскими клубами. Например, «Локомотив» очень хорошо взаимодействует с дзержинским «Арсеналом», взаимовыгодное сотрудничество. У нас много хороших клубов. Подобные турниры будут только на пользу российского и белорусского футбола.

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии готова сыграть со сборной России.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
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7bfj27gg66um
вчера в 11:26
Их лучшие клубы на уровне наших середняков из ФНЛ и то это оптимистично.
Гость
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