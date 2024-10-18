Вице-чемпионы РПЛ против тех, кто их деклассировал. «Краснодар» едет к самому неудобному сопернику

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вчера, 18:58

«Красно-белые» оформляли разгромы и закручивали камбэки.

Сырой несбалансированный гранд

«Красно-белые» при Станковиче сформировали именно такой имидж. В первом же матче уступили «Оренбургу» – а тренер говорил, что традиционный козырь южноуральцев стал для него сюрпризом.

Матчи с открытыми соперниками убеждали в атакующей мощи москвичей, с другой стороны – весь этот потенциал испаряется, как только «Спартаку» попадается оппонент с организованной и дисциплинированной обороной. На первых порах это не так бросалось в глаза. В августе «красно-белым» не позволил забить «Ахмат» (0:0), зато до этого оформили два «сухаря» (3:0 с «Динамо» и «Крыльями») и после продолжили разрывать (3:0 с «Факелом» и теми же самарцами).

Куда острее проблема стала ощущаться позже – как только пришлось сыграть подряд с махачкалинским «Динамо», «Рубином» и опять с махачкалинцами. После – проверка «Динамо» и «Локомотивом». На этом отрезке у «Спартака» только две победы (над «Рубином» и опять над «Крыльями»).

Пока «красно-белые» не готовы вскрывать насыщенную оборону и тягаться с командами из тройки (даже с «Динамо» теряют очки).

«Краснодар» – одно из главных открытий сезона

Хотя начинал сезон в статусе потенциального разочарования. Мусаеву предстояло много работы – надо было перекроить стиль и интегрировать в него лидеров. Тот же Сперцян уже привык действовать из глубины, где его наигрывал Ивич – а с новым тренером потребовалось переучиваться обратно. На позиции «десятки» действовать оказалось непривычно.

Сомнения были и в классе вингеров: Батчи и Виктора Са. Кордоба привык к более атлетичному футболу, опорники Черников и Ленини – мягко говоря, не утончённые плеймейкеры. Словом – требования Мусаева вступали в резкий резонанс с качествами подобранного состава.

И всё же менеджер поразительно быстро привёл всё к общему знаменателю. Он вернул атакующую модель игры, которую хотел видеть Галицкий – и в то же время постарался сохранить лучшее, что команде привил Ивич (прагматизм и характер). И футболисты эту модель приняли.

Прошла треть чемпионата, близится завершение первого круга – а «быки» так и не проиграли. Причём потеряли очки лишь трижды – в трёх первых турах. Идут в тройке по забитым мячам, вторые – по пропущенным, в двух последних турах отыграли на ноль. Таких результатов от банды Мусаева никто не ждал.

«Спартаку» надо поучиться у сегодняшних лидеров

Москвичи уже сыграли с «Локомотивом» и «Зенитом», готовятся к матчу против «Краснодара». Каждому из соперников «красно-белые» в чём-то уступают. С петербуржцами получилась безголевая ничья, при этом у «Спартака» были шансы выйти вперёд. В такой ситуации у «Зенита» есть игроки, которые решают исход момента на индивидуальном мастерстве. Угальде и Барко москвичам оказалось недостаточно.

«Спартак» стремится доминировать – поэтому больше всех в лиге владеет мячом. Но количество – не равно качество. «Локо» показал, как даже с 30 % владения разбирать соперника. Бонгонда и Денисов просто не успевали за реактивными флангами «железнодорожников», Рябчуку тоже было тяжело.

«Быки», как и «красно-белые», опираются на владение и стремятся играть в атаку. Но при этом лучше поддерживают высокую интенсивность, не выпадают из игрового темпа – поэтому и более надёжны.

«Спартак» сейчас объективно не в состоянии бороться за тройку – но и Станкович в команде только пару месяцев. «Локо» с Галактионовым с ноября 2022 года. Тренер приходил на выжженную землю и подготовил почву, постепенно рос вместе с молодой командой в сезоне-23/24 – и только теперь вступил в борьбу за топ-3. Ничего не бывает сразу.

Москвичи многократно деклассировали «быков»

С другой стороны, нельзя быть до конца уверенными в «Краснодаре» – особенно когда речь заходит об их противостоянии со «Спартаком». «Красно-белые» нередко находят способ остановить «быков» – и часто наносят обидные поражения. Только за последние пять лет можно насчитать два разгрома и один феерический камбэк москвичей. Сначала в ходе гонки за серебро сезона-20/21 «Спартак» смёл «горожан» – 6:1, дубли Соболева и Ларссона.

На старте сезона-22/23 «красно-белые» проехались по сопернику уже на его территории – 4:1. Причём в том же сезоне откровенно поиздевались над «быками» в Москве. Весной 2023 года «Спартак» Абаскаля уже начал стремительно деградировать, перед поединком с южанами команда имела в активе всего две победы в восьми турах и вылетела из Кубка России от «Акрона». «Горожане» повели в счёте на 11-й минуте, после перерыва увеличили преимущество – но москвичи ответили голами на 63-й и 67-й минуте. Соперника затрясло, хозяева выдали феерическую концовку и на флажке перехватили победу.

Проверка на зрелость и попытка притормозить лидеров

От «Спартака» в том числе зависит развитие чемпионской гонки. Пусть это и не активный её участник – но «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» уже сейчас прилично оторвались от конкурентов. Идущие в топ-5 ЦСКА и «Динамо» отстают от петербуржцев на шесть очков, на семь – от «быков» и «красно-зелёных». Трио в борьбе за титул – это, конечно, интересно, но хочется побольше сюжетных поворотов. Это сложно, когда тройка лидеров так стремительно отрывается от остальных.

Прогноз Soccer.ru: Станкович – мотиватор, к нему и к команде в целом, несмотря на две победы, накопились вопросы. К поединку подойдут сверхмотивированными и дома доставят «быкам» неприятности. Но в победу всё же не верится – команды сыграют вничью.