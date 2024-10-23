Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Европы 2024/2025

«Галатасарай» переиграл «Эльфсборг», в матче семь голов

вчера, 19:55
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)4 : 3Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)ЭльфсборгМатч завершен

«Галатасарай» выиграл у «Эльфсборга» в 3-м туре Лиги Европы (4:3).

Мауро Икарди вывел хозяев поля на 28-й минуте. На 39-й преимущество команды удвоил Исак Петтерссон (автогол). Барис Йилмаз увеличил разрыв в счете на 44-й. Никлас Хульт на 53-й отыграл один из мячей, Майкл Байду на 65-й реализовал пенальти и сократил разрыв в счете. Юнус Акгюн на 83-й забил четвертый мяч турецкой команды, а на 90+2-й у гостей отличился Йохан Ларссон.

После этой игры «Галатасарай» лидирует в общей таблице (7 очков), «Эльфсборг» идет на 16-м месте (3 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Будё-Глимт» с Хайкиным в составе обыграл «Брагу» в матче Лиги Европы
Вчера, 19:43
«Оренбург» переиграл «Химки» в матче Кубка России
Вчера, 18:24
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Кавасаки Фронтэйл» в Лиге чемпионов АФК
Вчера, 17:31
«Ювентус» потерпел поражение от «Штутгарта» в поединке Лиги чемпионов
Вчера, 00:00
ПСЖ сыграл вничью с ПСВ в Лиге чемпионов
22 октября
«Реал» одержал волевую победу над «Боруссией». У Винисиуса хет-трик
22 октября
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:42
Сарай три штуки закатил а потом булки расслабили и чуть не поплатились за это
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:27
Стыдно должно быть дома пропускать 3 штуки от эльфов))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:03
После 1 тайма (3 -0) турки расслабились во втором пришлось им изрядно понервничать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 