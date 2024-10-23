«Галатасарай» переиграл «Эльфсборг», в матче семь голов

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вчера, 19:55

«Галатасарай» выиграл у «Эльфсборга» в 3-м туре Лиги Европы (4:3).

Мауро Икарди вывел хозяев поля на 28-й минуте. На 39-й преимущество команды удвоил Исак Петтерссон (автогол). Барис Йилмаз увеличил разрыв в счете на 44-й. Никлас Хульт на 53-й отыграл один из мячей, Майкл Байду на 65-й реализовал пенальти и сократил разрыв в счете. Юнус Акгюн на 83-й забил четвертый мяч турецкой команды, а на 90+2-й у гостей отличился Йохан Ларссон.

После этой игры «Галатасарай» лидирует в общей таблице (7 очков), «Эльфсборг» идет на 16-м месте (3 балла).