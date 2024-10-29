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Гвардиола о пропуске «Реалом» церемонии «Золотого мяча»

вчера, 16:13

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил решение «Реала» не посещать церемонию «Золотого мяча».

Это их дело. Если они хотят поздравить [победителя] – это нормально. Если нет – это тоже нормально. Мы в «Манчестер Сити» не собираемся судить другие клубы о том, что они делают. В прошлом сезоне, например, Эрлинг Холанд выиграл требл, забил более 50 голов. Я сказал ему: «Находясь там, ты должен быть просто счастливым». Я сказал то же самое и Родри. Если ты в первой четвертке голосования – это исключительный результат. В прошлом сезоне Эрлинг должен был победить. Должен был победить Лионель Месси? Тоже да. Должен ли это быть Винисиус? Может быть. Но это [решает] не элитная группа. Это журналисты голосуют. Родри произнес невероятную речь – он говорил о семье и испанском футболе. За последнее десятилетие испанский футбол изменился – было выигран чемпионат мира, Евро. Важность «Золотого мяча» выросла за последние 10-15 лет. Помню, как однажды номинировали трех игроков из Ла Масии: Хави и Иньеста не смогли победить Месси, он был монстром. Только у Роналду получилось.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:01
не будем никого судить, короче
8yremb7m9856
8yremb7m9856
вчера в 16:58
А реал не приехал УЖЕ зная, что не получят ЗМ, что странно, не считаете?
7mgehbpjah7z
7mgehbpjah7z
вчера в 16:55
Слова нормального мужика
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:44
Страсти вокруг решения присудить этот почётны приз Родри ещё долго будут кипеть в футбольной среде, и на ум сразу приходят слова Андрея Сергеевича: Ваши ожидания - ваши проблемы. А что касается отсутствие представителей Реала на награждении, то поступок представителей "королевского клуба" вовсе не тянет на королевский, он тянет скорее на выходку капризного маленького ребёнка, которому родители в магазине отказали в покупке очередной безделушки. Всё же хочется думать, что успокоившись и Винисиус и Ачелотти с Пересом найдут возможность публично поздравить нового обладателя Золотого мяча.
Болейте за своих, а не против чужих!
7r74ffrzarax
7r74ffrzarax
вчера в 16:23
Реал поступил некрасиво, даже по-хамски.
gsbv4pkem333
gsbv4pkem333
вчера в 16:16
Относительно лояльно высказался шарлатан
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