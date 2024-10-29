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Гвардиола: «Мне очень жаль Эрика тен Хага»

вчера, 16:28

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об увольнении Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

Мне очень жаль Эрика тен Хага. У меня невероятные отношения с ним, и он представляет «Манчестер Юнайтед» на самом высоком уровне с точки зрения поведения. Он вернется сильнее.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:14
...за новую главу,рэспект!!! Пока без выводов,но с надеждою.
.....Могашалла!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:39
Поздравляю)))
увольнение ЭТХ прекрасная новость.
может, несвоевременная, но спасти сезон получится, если новый тренер обьединит этих игроков в КОМАНДУ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.
а при Тен Хага мы видели и терпели.
видели что команда без характера, без ментальной психологии
худшее что есть, она не организована.
по факту, серая масса бегала в красных футбольках..
теперь все это позади))))
но самое время сказать спасибо ЭТХ за эмоции в Кубках, и до свидания.
в МЮ новая глава. новый тренер.
надеюсь, Аморим решить, что делать с балластом в виде Антони и ко.
69xcerwa83ce
69xcerwa83ce
вчера в 20:19
Чердачок, если он настолько старше, мог бы вести себя и более мудро, просто не заостряя внимание на чьих-то каких-то словах
azkan
azkan
вчера в 20:08
А мне жаль, что именно перед игрой с Челси Тен Хага уволили.
Если сливали его, игроки выдадут сильный матч. Посмотрим.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:31
Мне не жаль почему-то. Здоровых дееспособных людей вообще нельзя жалеть.
shur
shur ответ 34v3g6fcp282 (раскрыть)
вчера в 18:24
...в десятку, к бабке не ходи!!! Причём независимо от силы соперника,
как говорят и стар и мал...!!! Дальше не куда!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:58, ред.
Аякс в беде. Тен Хаг , сделай это. Вернись в Амстердам, и подними великий клуб
34v3g6fcp282
34v3g6fcp282
вчера в 17:36
Ещё бы не жаль! Ведь так приятно было всем ушатывать никакущий при нём МЮ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:09
Забыли о его заслугах!! Такого игрока раскрыл!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:07
Когда человек врёт, то перестаёшь ему доверять.
Он мог просто сказать, я не хочу это комментировать . Но не выдумывать про какой-то там высокий уровень у Тен Хага в чем бы то ни было.

Один лысый шарлатан покрывает другого.
Гость
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