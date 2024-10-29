Гвардиола: «Мне очень жаль Эрика тен Хага»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался об увольнении из «Манчестер Юнайтед».

Мне очень жаль Эрика тен Хага. У меня невероятные отношения с ним, и он представляет «Манчестер Юнайтед» на самом высоком уровне с точки зрения поведения. Он вернется сильнее.