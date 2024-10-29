Гвардиола: «Мне очень жаль Эрика тен Хага»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об увольнении Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».
Мне очень жаль Эрика тен Хага. У меня невероятные отношения с ним, и он представляет «Манчестер Юнайтед» на самом высоком уровне с точки зрения поведения. Он вернется сильнее.
.....Могашалла!!!
.....Могашалла!!!
увольнение ЭТХ прекрасная новость.
может, несвоевременная, но спасти сезон получится, если новый тренер обьединит этих игроков в КОМАНДУ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.
а при Тен Хага мы видели и терпели.
видели что команда без характера, без ментальной психологии
худшее что есть, она не организована.
по факту, серая масса бегала в красных футбольках..
теперь все это позади))))
но самое время сказать спасибо ЭТХ за эмоции в Кубках, и до свидания.
в МЮ новая глава. новый тренер.
надеюсь, Аморим решить, что делать с балластом в виде Антони и ко.
увольнение ЭТХ прекрасная новость.
может, несвоевременная, но спасти сезон получится, если новый тренер обьединит этих игроков в КОМАНДУ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.
а при Тен Хага мы видели и терпели.
видели что команда без характера, без ментальной психологии
худшее что есть, она не организована.
по факту, серая масса бегала в красных футбольках..
теперь все это позади))))
но самое время сказать спасибо ЭТХ за эмоции в Кубках, и до свидания.
в МЮ новая глава. новый тренер.
надеюсь, Аморим решить, что делать с балластом в виде Антони и ко.
Если сливали его, игроки выдадут сильный матч. Посмотрим.
Если сливали его, игроки выдадут сильный матч. Посмотрим.
как говорят и стар и мал...!!! Дальше не куда!!!
как говорят и стар и мал...!!! Дальше не куда!!!
Он мог просто сказать, я не хочу это комментировать . Но не выдумывать про какой-то там высокий уровень у Тен Хага в чем бы то ни было.
Один лысый шарлатан покрывает другого.
Он мог просто сказать, я не хочу это комментировать . Но не выдумывать про какой-то там высокий уровень у Тен Хага в чем бы то ни было.
Один лысый шарлатан покрывает другого.