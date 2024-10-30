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Конте: «Лукаку отклонил предложения из АПЛ, чтобы дождаться нас»

вчера, 10:00

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал о переходе нападающего Ромелу Лукаку летом. Слова специалиста приводит источник со ссылкой на DAZN.

Ромелу Лукаку отклонил предложения клубов Премьер-Лиги, чтобы дождаться нас и присоединиться к «Наполи» в августе.

Он очень хотел снова поработать с нами, и это фантастика. Он отличный парень, топовый игрок.

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Все комментарии
9m3cpd3ftnj8
9m3cpd3ftnj8
вчера в 10:18
Он настолько преданно вас ждал, что даже отклонил на минувшем Евро массу возможностей забить хотя бы один гол, чтобы сберечь для вас своей голевой ресурс в целости и сохранности
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:14
Какие клубы из Англии? Команды из второй десятки возможно.
А так, он в Англии плакался вечно и сбежал, как девочка. Ему проще в Серии А. Он как был бесхребетным, таким и останется.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:12
Он правильно сделал в АПЛ у него не пёрло
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:06
У Лукаку слабые показатели в реализации. Зачем обсуждать его игру сейчас, если сегодня День рождения Марадоны. Во чье влияние на Наполи трудно переоценить. Кстати, а ровно неделю назад был День рождения Короля футбола Пеле.
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