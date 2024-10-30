Конте: «Лукаку отклонил предложения из АПЛ, чтобы дождаться нас»

Главный тренер «Наполи» рассказал о переходе нападающего летом. Слова специалиста приводит источник со ссылкой на DAZN.

Ромелу Лукаку отклонил предложения клубов Премьер-Лиги, чтобы дождаться нас и присоединиться к «Наполи» в августе.

Он очень хотел снова поработать с нами, и это фантастика. Он отличный парень, топовый игрок.