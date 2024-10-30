Конте: «Лукаку отклонил предложения из АПЛ, чтобы дождаться нас»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал о переходе нападающего Ромелу Лукаку летом. Слова специалиста приводит источник со ссылкой на DAZN.
Ромелу Лукаку отклонил предложения клубов Премьер-Лиги, чтобы дождаться нас и присоединиться к «Наполи» в августе.
Он очень хотел снова поработать с нами, и это фантастика. Он отличный парень, топовый игрок.
А так, он в Англии плакался вечно и сбежал, как девочка. Ему проще в Серии А. Он как был бесхребетным, таким и останется.
А так, он в Англии плакался вечно и сбежал, как девочка. Ему проще в Серии А. Он как был бесхребетным, таким и останется.