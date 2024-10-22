В Беларуси обсуждается возможность создания совместной лиги с Россией

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук высказался об идее создания совместного футбольного чемпионата с Россией.
По его словам, эта тема не снята с повестки — футбольные федерации стран обсуждают такую перспективу. Ковальчук допустил, что возможен вариант, который используется в хоккее — один или несколько белорусских клубов участвуют в Континентальной хоккейной лиге.
Эта тема прорабатывалась. Думаю, она еще не снята с повестки дня. Этот вопрос лежит в плоскости взаимодействия двух федераций — Российского футбольного союза и нашей АБФФ. Вполне возможна ее перспектива. На мой взгляд, возможен такой же вариант, как у нас существует в хоккее. Там клуб из Республики Беларусь участвует в Континентальной хоккейной лиге. Достаточно большое количество футбольных команд мы не сможем задействовать, это не в интересах и России. Но один клуб — почему нет? Это может быть и солигорский «Шахтер», и гродненский «Неман», и борисовский БАТЭ, и минское «Динамо». Любой клуб, который будет на вершине чемпионата Республики. Этот вопрос можно прорабатывать на перспективу.
Зачем им это ? вылететь ? не играть в еврокубках ? (их пока не исключали). А нам зачем ? .....своих аутсайдеров нищих хватает.
Зачем им это ? вылететь ? не играть в еврокубках ? (их пока не исключали). А нам зачем ? .....своих аутсайдеров нищих хватает.