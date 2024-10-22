В Беларуси обсуждается возможность создания совместной лиги с Россией

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук высказался об идее создания совместного футбольного чемпионата с Россией.

По его словам, эта тема не снята с повестки — футбольные федерации стран обсуждают такую перспективу. Ковальчук допустил, что возможен вариант, который используется в хоккее — один или несколько белорусских клубов участвуют в Континентальной хоккейной лиге.