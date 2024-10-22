Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: события

В Беларуси обсуждается возможность создания совместной лиги с Россией

вчера, 12:07

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук высказался об идее создания совместного футбольного чемпионата с Россией.

По его словам, эта тема не снята с повестки — футбольные федерации стран обсуждают такую перспективу. Ковальчук допустил, что возможен вариант, который используется в хоккее — один или несколько белорусских клубов участвуют в Континентальной хоккейной лиге.

Эта тема прорабатывалась. Думаю, она еще не снята с повестки дня. Этот вопрос лежит в плоскости взаимодействия двух федераций — Российского футбольного союза и нашей АБФФ. Вполне возможна ее перспектива. На мой взгляд, возможен такой же вариант, как у нас существует в хоккее. Там клуб из Республики Беларусь участвует в Континентальной хоккейной лиге. Достаточно большое количество футбольных команд мы не сможем задействовать, это не в интересах и России. Но один клуб — почему нет? Это может быть и солигорский «Шахтер», и гродненский «Неман», и борисовский БАТЭ, и минское «Динамо». Любой клуб, который будет на вершине чемпионата Республики. Этот вопрос можно прорабатывать на перспективу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: bookmaker-ratings.ru
Губернатор Самарской области объяснил встречу с игроками «Крыльев Советов»
21 октября
Капитан «Зенита» сможет сыграть за сборную России
19 октября
Для «Спартака» проведут закрытый показ фильма о Черенкове
16 октября
Матч памяти Черенкова состоится 13 ноября
15 октября
Во Второй лиге засчитали гол, забитый рукой
12 октября Видео
Первый тренер Файзуллаева прошёл стажировку в ЦСКА
07 октября
Сортировать
Все комментарии
zmnf2fv4sejs
zmnf2fv4sejs
вчера в 13:19
Эта мысль у них уже лет тридцать есть,но смысла никто не видит
55eb3v5ajbus
55eb3v5ajbus
вчера в 13:17
Да ради бога, будет кого громить.
Вещий
Вещий
вчера в 13:15
Лучшие клубы чемпионата Белоруссии имеют состав и бюджет хуже, чем у наших аутсайдеров. Времена Батэ, который обыгрывал Баварию и Рому в ЛЧ прошли.
Зачем им это ? вылететь ? не играть в еврокубках ? (их пока не исключали). А нам зачем ? .....своих аутсайдеров нищих хватает.
борька
борька
вчера в 12:15
Еслибелоруссию отлучат от ёвро63,то гибрид возможен
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 