«Зенит» выиграл у «Динамо» из Махачкалы

«Зенит» переиграл «Динамо» из Махачкалы в 14-м туре РПЛ (2:1).
Нино открыл счет на 12-й минуте, Лусиано Гонду забил второй гол петербуржцев на 15-й. Сослан Кагермазов на 60-й отыграл один из мячей.
После этой игры «Зенит» идет на 2-м месте (33 балла), «Динамо» находится на 11-й строчке (12 пунктов).
Соболев полезен...старателен...но по-прежнему нерезультативен...
Лусиано в своём стиле (8 игр-6 голов)
Неплохо сыграли дома...против команды умеющей обороняться (Динамо Махачкала пропускает в сезоне меньше чем Локо, Динамо М или Спартак).....
Наверное с Клаудиньо и Глушенковым креатива в атаке было бы больше но победителей не судят....
В ноябре остаются Фенербахче...Оренбург...и 3 матча с Ахматом за 20 дней......
Удачи Зениту и Побед !!!!!!!
Соболев полезен...старателен...но по-прежнему нерезультативен...
Лусиано в своём стиле (8 игр-6 голов)
Неплохо сыграли дома...против команды умеющей обороняться (Динамо Махачкала пропускает в сезоне меньше чем Локо, Динамо М или Спартак).....
Наверное с Клаудиньо и Глушенковым креатива в атаке было бы больше но победителей не судят....
В ноябре остаются Фенербахче...Оренбург...и 3 матча с Ахматом за 20 дней......
Удачи Зениту и Побед !!!!!!!