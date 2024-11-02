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«Зенит» выиграл у «Динамо» из Махачкалы

вчера, 20:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Зенит» переиграл «Динамо» из Махачкалы в 14-м туре РПЛ (2:1).

Нино открыл счет на 12-й минуте, Лусиано Гонду забил второй гол петербуржцев на 15-й. Сослан Кагермазов на 60-й отыграл один из мячей.

После этой игры «Зенит» идет на 2-м месте (33 балла), «Динамо» находится на 11-й строчке (12 пунктов).

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Все комментарии
Palex
Palex ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:01
Последние 20 минут, Зенит имел подавляющие преимущество.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:54
Динамо выглядело вполне достойно. Я, правда, смотрел только последние минут двадцать, но то, что я увидел, меня впечатлило. А что Зенит? Оказывается не так страшен чёрт, как его малюют.
Фил Кио
Фил Кио ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 21:44
Мы то поняли, фельдфебель тебя не понял ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:43
Эти "некоторые" будут "критиковать" Зенит даже если он не 6 а 20 раз подряд станет чемпионом...
Там мнение неизменно скучное...Зенит если и выигрывает то криво и неубедительно...а если убедительно то "Миллер всё купил"...)))
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 21:42
Махачкала не подвела-навес-и все расступились-забивай не хочу первый. Второй вообще встали все в штрафной чтоб не мешать.. А так да Зенит оочень мощно и главное честно положил на лопатки неуступчивых горцев))
Maikl322
Maikl322
вчера в 21:40
Ура... Победа ура ....
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:35
Остаётся Поздравить фк ЗЕНИТ!!!
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:26
Ну хочется некоторым почувствовать себя Белинским от футбола. Флаг им в руки.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:14
"Зенит" выиграл, следовательно был сильнее. Как выиграл, большой или малой кровью, - не столь важно. Приложил ровно столько усилий, сколько было нужно. Один из пользователей катком прошёлся по их игре, забывая при этом, что команда из Санкт - Петербурга - не "Реал" или "МС" с "Барселоной" в придачу, а всего лишь клуб из России, поэтому требовать от него играть как указанные мною клубы, - несерьёзно и в высшей степени непрофессионально.
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 21:10
Зенит был силен
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 20:59
Динамо Махачкала-!
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 20:56
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👌👌👌👌👌👌👌
Как грится- ясно без лишних слов...)))))))🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
lotsman
lotsman
вчера в 20:51
Зенитовцев с победой! Игра смотрелась в плане владения мячом, но лично мне не понравилась в плане реализации. В штрафной соперника суетились и теряли мяч. В своей штрафной прозевали отскок на свободного игрока соперника и получили гол. В остальном всё прекрасно. Атмосфера на стадионе очень хорошая.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:51
Так Зенит тренирует лучший тренер РФ) Поэтому у них лучшая игра. Поэтому они чемпионы.
Надеюсь, Вы поняли о чем это я)
112910415
112910415
вчера в 20:50
вот совсем без блеска, совсем ...
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 20:27
Игра посредственная . В плюс идут три очка. В минус - повреждения и (не дай бог) возможные травмы Латышонка , Нино и Лусиано. №7-абсолютно инородное тело.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:27
Обычно у Зенита при таком количестве моментов забивается больше.....не лучший матч по реализации....
Соболев полезен...старателен...но по-прежнему нерезультативен...
Лусиано в своём стиле (8 игр-6 голов)
Неплохо сыграли дома...против команды умеющей обороняться (Динамо Махачкала пропускает в сезоне меньше чем Локо, Динамо М или Спартак).....
Наверное с Клаудиньо и Глушенковым креатива в атаке было бы больше но победителей не судят....
В ноябре остаются Фенербахче...Оренбург...и 3 матча с Ахматом за 20 дней......
Удачи Зениту и Побед !!!!!!!
сканер
сканер
вчера в 20:16
Забей Динамо в первом тайме-быть бы сенсации,но увы!
Capral
Capral
вчера в 20:14, ред.
Какой же всё таки однообразный футбол у Зенита- пас в штрафную, в борьбу и будь что будет... У Соболя определенно лишний вес, дышит тяжело, двигается плохо. Пытается обострять, идет в обводку, но пока, видно, что сложно, да и взаимопонимания с партнерами должного нет. В позиционной атаке Зенит слабоват, если что-то и получается более не менее- это контратаки, когда махачкалинцы оставляли неприкрытой большую часть поля, после своиx редких вылазок. Вобщем и целом- невзрачная игра чемпиона, натужная и не очень убедительная. Перепасовок много, мысли мало. Чувствуется отсутствие Глушенкова. Некому зависти партнеров, замутить, что нибудь оригинальное, да и просто забить. Но три очка Зенит взял, а вот игры достойной не показал.

Махачкала очень робко играла, больше сидела у своих ворот, но гол всё таки забила. На мой взгляд, с таким Зенитом- можно играть и посмелее. А пока- Зенит с победой!
Futurista
Futurista
вчера в 20:06, ред.
Неубедительно...но победительно)...
nikolah
nikolah
вчера в 20:05
Очень тяжко получилось однако, Жене здоровья!
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