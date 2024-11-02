«Зенит» выиграл у «Динамо» из Махачкалы

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вчера, 20:04

«Зенит» переиграл «Динамо» из Махачкалы в 14-м туре РПЛ (2:1).

Нино открыл счет на 12-й минуте, Лусиано Гонду забил второй гол петербуржцев на 15-й. Сослан Кагермазов на 60-й отыграл один из мячей.

После этой игры «Зенит» идет на 2-м месте (33 балла), «Динамо» находится на 11-й строчке (12 пунктов).