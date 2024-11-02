«Ливерпуль» переиграл «Брайтон» в поединке Премьер-Лиги

«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в 10-м туре (2:1).
Ферди Кадиоглу вывел гостей вперед на 14-й минуте. Коди Гакпо сравнял счет на 69-й. Мохамед Салах забил победный гол на 72-й.
После этой игры «красные» лидируют (25 очков), «чайки» идут на 7-м месте (16 пунктов).
Ливерпуль с волевой застолбил за себя 1 место.
но нравится Брайтон.
команда Хюрцелера нравится больше Брайтона Поттера и Де Дзерби.
в первом тайме чайки просто уничтожили красных Слота.
повезло, что пропустили только 1.
п.с.
а вот Ноттингем Форест тигры)) впечатляющий прогресс команды.
надеюсь, они не сдуются по хочу чемпионата.
Астон Вилла,Ливерпуль и Форест большая тройка Англии когда то в свое время
Ливерпуль с волевой застолбил за себя 1 место.
но нравится Брайтон.
команда Хюрцелера нравится больше Брайтона Поттера и Де Дзерби.
в первом тайме чайки просто уничтожили красных Слота.
повезло, что пропустили только 1.
п.с.
а вот Ноттингем Форест тигры)) впечатляющий прогресс команды.
надеюсь, они не сдуются по хочу чемпионата.
Астон Вилла,Ливерпуль и Форест большая тройка Англии когда то в свое время
По игре скажу так, первый тайм пока игроки Брайтона были свежи, они просто душили хозяев поля высоким прессингом, но во втором тайме, когда силы стали заканчиваться Брайтон подсел а Слот освежил игру заменами и одержал итоговую победу! Ничья была бы справедливее, но результат на табло, так что поздравляю Ливерпуль с победой и лидерством в чемпионате! Гонка продолжается
По игре скажу так, первый тайм пока игроки Брайтона были свежи, они просто душили хозяев поля высоким прессингом, но во втором тайме, когда силы стали заканчиваться Брайтон подсел а Слот освежил игру заменами и одержал итоговую победу! Ничья была бы справедливее, но результат на табло, так что поздравляю Ливерпуль с победой и лидерством в чемпионате! Гонка продолжается