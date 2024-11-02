«Ливерпуль» переиграл «Брайтон» в поединке Премьер-Лиги

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вчера, 19:57

«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в 10-м туре (2:1).

Ферди Кадиоглу вывел гостей вперед на 14-й минуте. Коди Гакпо сравнял счет на 69-й. Мохамед Салах забил победный гол на 72-й.

После этой игры «красные» лидируют (25 очков), «чайки» идут на 7-м месте (16 пунктов).