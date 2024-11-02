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«Ливерпуль» переиграл «Брайтон» в поединке Премьер-Лиги

вчера, 19:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в 10-м туре (2:1).

Ферди Кадиоглу вывел гостей вперед на 14-й минуте. Коди Гакпо сравнял счет на 69-й. Мохамед Салах забил победный гол на 72-й.

После этой игры «красные» лидируют (25 очков), «чайки» идут на 7-м месте (16 пунктов).

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Все комментарии
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 21:47
Чайки не рассчитали силы.. Но играли хорошо..
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:19
Поздравляю ливерпульцев с очень важной и сложной победой! Брайтон очень крепкая команда, играющая в прессинг и выматывающая соперников, и Ливерпулю за неделю пришлось дважды играть против них!
По игре скажу так, первый тайм пока игроки Брайтона были свежи, они просто душили хозяев поля высоким прессингом, но во втором тайме, когда силы стали заканчиваться Брайтон подсел а Слот освежил игру заменами и одержал итоговую победу! Ничья была бы справедливее, но результат на табло, так что поздравляю Ливерпуль с победой и лидерством в чемпионате! Гонка продолжается
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:17, ред.
Сегодня фавориты синхронно проигрывают у Ливерпуоя шанс появился возглавить гонку
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:12
Это если не знать апл, в октябре апл не судят, только в январе прогнозы
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:11
отскок отскокович
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 20:15
Молодцы! Победа в клопповском стиле
ABir
ABir
вчера в 20:08
Похоже Ливер намерен в этом году побороться за чемпионство
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:07
интересный матч был.
Ливерпуль с волевой застолбил за себя 1 место.
но нравится Брайтон.
команда Хюрцелера нравится больше Брайтона Поттера и Де Дзерби.
в первом тайме чайки просто уничтожили красных Слота.
повезло, что пропустили только 1.
п.с.
а вот Ноттингем Форест тигры)) впечатляющий прогресс команды.
надеюсь, они не сдуются по хочу чемпионата.
Астон Вилла,Ливерпуль и Форест большая тройка Англии когда то в свое время
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:03
КРАСАВЧИКИ!! ВЫРВАЛИ ЗАСЛУЖЕННУЮ , ВОЛЕВУЮ ПОБЕДУ НА ХАРАКТЕРЕ И КЛАССЕ!!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:03
Все лидеры АПЛ испытали трудности, но только Ливерпуль смог взять очки. Родные стены помогли. Поздравляю с победой и выходом на 1-е место!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:00, ред.
Хоть кто-то из лидеров выиграл) домашние стены помогают))
Сегодня почти все дома выигрывают в АПЛ))
YNWA
YNWA
вчера в 19:59
Молодцы Ливерпуль!
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