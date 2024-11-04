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«Челси» и ПСЖ проявляют интерес к Винисиусу

вчера, 16:05

Нападающий Винисиус Жуниор может покинуть «Реал».

Как сообщается, интерес к подписанию бразильца проявляют «Челси» и ПСЖ.

В ближайшие недели представители «Реала» встретятся с Винисиусом, чтобы обсудить его будущее.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:39, ред.
Размениваться на бабки, когда вся футбольная карьера ещё впереди и лучший футбольный клуб мира открыл перед тобой двери, дав дорогу в жизнь - верх тупости.

Кроме того.... кто такие ПСЖ, чтоб мотать перед его физиономией кошельком ? Победители ЛЧ ?! Нет. Поэтому пусть Париж выдыхает ... и продолжает ублажать Энрике, с его ретроградным видением футбола. Челси ? Эти да, - с историей и двумя ушастыми в чемодане..., однако при нынешнем управленце-дураке они ещё долго из выгребной ямы вылазить будут. Поэтому оба варианта отметаются, если у Вини , канеш., на момент предложения от выше указанных клубов, будет "припадок" адекватности.

P.S. Подытоживая...
Дергаться бразилу не имеет никакого смысла. В Реале созданы ну просто идеальные условия для его футбольного таланта.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 20:27
Добра Толя! Согласен с тобой!
ega59fpaqmwz
ega59fpaqmwz
вчера в 19:34
Ясно, что теперь игрок борзеть будет и требовать лучших условий.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:04
Челси больше не платит больших ЗП, так что мимо.
Рис Джеймс зарабатывает больше всех, 250 тысяч, остальные меньше 200к. А Винисиус в Реале уже 333 тысячи фунтов в неделю (почти 400к в евро), при продлении с ними, либо в новом клубе захочет больше.
Да и каким бы не был крутым, не хочется видеть такого человека в Челси. Как футболист хорош, ноооо…не нравится мне такой типаж людей.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:46
Что то в последние дни пошло много слухов о том, что тот или иной игрок Реала может покинуть клуб.... Тчуамени, Родриго теперь вот Винисиус....кто слелующий?! Что то слишком много шума вокруг Реала после церемонии Золотого Мяча....может и правда неладное что-то в команде, а может просто СМИ разводят сплетни и тем самым создают дополнительное давление, которое будет отвлекать игроков...?!
Думаю, если Реал объявит о том, что Вини может уйти, то очередь за игроком будет не маленькой! Думаю тут не только Челси и ПСЖ будут интересоваться, но еще МЮ, Ливерпуль плюс клубы из Аравии будут в числе желающих! Летом многое будет ясно, а пока это всё просто сплетни...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:17
А слабо сражаться в Англии и Франции за свою нефутбольную тему?? Про игру можно и не говорить. Чел на уровне Борхи Майораля забил и зазвездился. В ПСЖ и Челси это не о чем.
74tf8ekq99c2
74tf8ekq99c2
вчера в 18:14
по стопам Неймара
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:01
В Реале уже золотой мяч не светит, в других клубах есть шанс.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:14
Вот в ПСЖ Винисиус будет главной звездой)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:00
Да продать его и дело с. концом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:56
Уже достают новости про этого негритёнка. Как в своё время доставала эпопея Роналду, Мбаппе и Левандовски...
shlomo2
shlomo2 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:41
Добра Володя!
Только вчера прочитал в новостном портале что он не хочет продлевать контракт с Реалом и что типа Арабы уже готовят предложение.... ну, даже если это утка, то не лишена смысла. Кажется, что переезд Вини к арабам не такой уж и плохой вариант для него прямо сейчас. Исправлять репутацию будет долго и геморройно. Психологическое давление в Испании ослабевать не будет и рано или поздно сломает. Либо сжать яйца, либо срубить туеву хучу бабла и играть в кайф... Он бразилец. Он играет в футбол ради денег. Исключительно. Он не воспитаник Реала. Он не испанец. Он даже не европеец. Он переехал в Реал за бабками. Ну и за бабками уедет в Аль-Что то там.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:15
Теперь с каждого утюга будут говорить что хотят его купить и кто)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:15
Да он помоему не собирался уходить из Реала.
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