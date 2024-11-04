«Челси» и ПСЖ проявляют интерес к Винисиусу

Нападающий Винисиус Жуниор может покинуть «Реал».
Как сообщается, интерес к подписанию бразильца проявляют «Челси» и ПСЖ.
В ближайшие недели представители «Реала» встретятся с Винисиусом, чтобы обсудить его будущее.
Нападающий Винисиус Жуниор может покинуть «Реал».
Как сообщается, интерес к подписанию бразильца проявляют «Челси» и ПСЖ.
В ближайшие недели представители «Реала» встретятся с Винисиусом, чтобы обсудить его будущее.
Только вчера прочитал в новостном портале что он не хочет продлевать контракт с Реалом и что типа Арабы уже готовят предложение.... ну, даже если это утка, то не лишена смысла. Кажется, что переезд Вини к арабам не такой уж и плохой вариант для него прямо сейчас. Исправлять репутацию будет долго и геморройно. Психологическое давление в Испании ослабевать не будет и рано или поздно сломает. Либо сжать яйца, либо срубить туеву хучу бабла и играть в кайф... Он бразилец. Он играет в футбол ради денег. Исключительно. Он не воспитаник Реала. Он не испанец. Он даже не европеец. Он переехал в Реал за бабками. Ну и за бабками уедет в Аль-Что то там.
Только вчера прочитал в новостном портале что он не хочет продлевать контракт с Реалом и что типа Арабы уже готовят предложение.... ну, даже если это утка, то не лишена смысла. Кажется, что переезд Вини к арабам не такой уж и плохой вариант для него прямо сейчас. Исправлять репутацию будет долго и геморройно. Психологическое давление в Испании ослабевать не будет и рано или поздно сломает. Либо сжать яйца, либо срубить туеву хучу бабла и играть в кайф... Он бразилец. Он играет в футбол ради денег. Исключительно. Он не воспитаник Реала. Он не испанец. Он даже не европеец. Он переехал в Реал за бабками. Ну и за бабками уедет в Аль-Что то там.
Думаю, если Реал объявит о том, что Вини может уйти, то очередь за игроком будет не маленькой! Думаю тут не только Челси и ПСЖ будут интересоваться, но еще МЮ, Ливерпуль плюс клубы из Аравии будут в числе желающих! Летом многое будет ясно, а пока это всё просто сплетни...
Думаю, если Реал объявит о том, что Вини может уйти, то очередь за игроком будет не маленькой! Думаю тут не только Челси и ПСЖ будут интересоваться, но еще МЮ, Ливерпуль плюс клубы из Аравии будут в числе желающих! Летом многое будет ясно, а пока это всё просто сплетни...
Рис Джеймс зарабатывает больше всех, 250 тысяч, остальные меньше 200к. А Винисиус в Реале уже 333 тысячи фунтов в неделю (почти 400к в евро), при продлении с ними, либо в новом клубе захочет больше.
Да и каким бы не был крутым, не хочется видеть такого человека в Челси. Как футболист хорош, ноооо…не нравится мне такой типаж людей.
Рис Джеймс зарабатывает больше всех, 250 тысяч, остальные меньше 200к. А Винисиус в Реале уже 333 тысячи фунтов в неделю (почти 400к в евро), при продлении с ними, либо в новом клубе захочет больше.
Да и каким бы не был крутым, не хочется видеть такого человека в Челси. Как футболист хорош, ноооо…не нравится мне такой типаж людей.