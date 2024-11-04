«Челси» и ПСЖ проявляют интерес к Винисиусу

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вчера, 16:05

Нападающий может покинуть «Реал».

Как сообщается, интерес к подписанию бразильца проявляют «Челси» и ПСЖ .

В ближайшие недели представители «Реала» встретятся с Винисиусом, чтобы обсудить его будущее.