Неймар может вернуться в «Сантос» в январе

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вчера, 22:04

32-летний нападающий «Аль-Хиляля» может перейти в «Сантос» в январе.

Ранее стало известно, что бразилец, вероятно, покинет саудовский клуб летом.

Сейчас Неймар ведет переговоры с «Аль-Хилалем» о заключении мирового соглашения, предусматривающего его уход в начале следующего года.

Действующий контракт игрока заканчивается в июне 2025 года, и изначально в «Сантосе» предполагали, что смогут заполучить его к тому времени, однако теперь верят, что это может произойти уже зимой.

Бразильский клуб уже получил положительный сигнал от Неймара, желающего вернуться, и ждет окончательного разрешения ситуации.

Руководство клуба планирует предложить нападающему соглашение, «выходящее за рамки обычного». Ему намерены обеспечить как можно более высокую гарантированную зарплату, а также проценты от коммерческих актов, продажи футболок и денежных сумм, которые клуб получит от привлечения новых спонсоров.