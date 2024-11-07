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Неймар может вернуться в «Сантос» в январе

вчера, 22:04

32-летний нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может перейти в «Сантос» в январе.

Ранее стало известно, что бразилец, вероятно, покинет саудовский клуб летом.

Сейчас Неймар ведет переговоры с «Аль-Хилалем» о заключении мирового соглашения, предусматривающего его уход в начале следующего года.

Действующий контракт игрока заканчивается в июне 2025 года, и изначально в «Сантосе» предполагали, что смогут заполучить его к тому времени, однако теперь верят, что это может произойти уже зимой.

Бразильский клуб уже получил положительный сигнал от Неймара, желающего вернуться, и ждет окончательного разрешения ситуации.

Руководство клуба планирует предложить нападающему соглашение, «выходящее за рамки обычного». Ему намерены обеспечить как можно более высокую гарантированную зарплату, а также проценты от коммерческих актов, продажи футболок и денежных сумм, которые клуб получит от привлечения новых спонсоров.

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112910415
112910415
сегодня в 09:28
не вставая с каталки ?
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:25
Он уже давно закончил с футболом
shur
shur
вчера в 22:09
...сразу президентом, чё мусолить, не играть,не тренероваться, дискотеки,кальяны,гламур,роскошь.....!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:08
Если Неймар уйдет, то саудитию вообще никто смотреть не будет))
Гость
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