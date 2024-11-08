Родри обошёл Винисиуса на 41 балл при голосовании за «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри опередил нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора на 41 балл при голосовании за «Золотой мяч» 2024 года.
Испанец набрал 1170 очков, а бразилец — 1129. Занявший третье место Джуд Беллингем получил 917 баллов.
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри опередил нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора на 41 балл при голосовании за «Золотой мяч» 2024 года.
Испанец набрал 1170 очков, а бразилец — 1129. Занявший третье место Джуд Беллингем получил 917 баллов.
Таких гнилых людей как Вини надо обламывать красиво.
Таких гнилых людей как Вини надо обламывать красиво.
Речь не о нём...
При чем тут нынешние игры с Барсой и Миланом...??
В прошлом сезоне Вини и вправду был заметен...сам неоднозначно от отношусь к этому игроку... понятно там свои тараканы в голове... Но тогда уж лучше вообще не вручать Золотой мяч...чем устраивать нечно ведущее к ссорам распрям и пр...
Речь не о нём...
При чем тут нынешние игры с Барсой и Миланом...??
В прошлом сезоне Вини и вправду был заметен...сам неоднозначно от отношусь к этому игроку... понятно там свои тараканы в голове... Но тогда уж лучше вообще не вручать Золотой мяч...чем устраивать нечно ведущее к ссорам распрям и пр...
Если так же рекламировали Рюдигера ты точно написал бы сегодня,что Рюдигер лучший или любой другой игрок Реала.
Если винни лучший,почему он не забил или даже не сделал голевую передачу в главных играх с Барсой и Миланом,он же "лучший".
Месси даже когда вырывал на поле,тошнило,все равно забивал Реалу,потому что лучший и сейчас Месси лучше чем расист.
Если так же рекламировали Рюдигера ты точно написал бы сегодня,что Рюдигер лучший или любой другой игрок Реала.
Если винни лучший,почему он не забил или даже не сделал голевую передачу в главных играх с Барсой и Миланом,он же "лучший".
Месси даже когда вырывал на поле,тошнило,все равно забивал Реалу,потому что лучший и сейчас Месси лучше чем расист.
Вы, как в прошлом болельщик киевского Динамо, вероятно знаете, что в далеком 1975г., будующий обладатель ЗМ О.В.Блохин, в предварительном списке номинантов не значился, даже, несмотря на его ярчайший период в КК того же года. И только, после матчей с Баварией в СК, он получил большинство голосов. А главными фаворитами в том сезоне были Беккенбауэр и Кройф. Причем, из воспоминаний самого Блохина, он даже не надеялся получить ЗМ.
Вы, как в прошлом болельщик киевского Динамо, вероятно знаете, что в далеком 1975г., будующий обладатель ЗМ О.В.Блохин, в предварительном списке номинантов не значился, даже, несмотря на его ярчайший период в КК того же года. И только, после матчей с Баварией в СК, он получил большинство голосов. А главными фаворитами в том сезоне были Беккенбауэр и Кройф. Причем, из воспоминаний самого Блохина, он даже не надеялся получить ЗМ.
зм получил тот кто больше заслужил.
зм получил тот кто больше заслужил.
Ну решили в УЕФА немного Реал "подвинуть" чтоб о Суперлиге не заикались...но как то мелкопакостно....
Винисиус Жуниор :
Лучший игрок Лиги чемпионов УЕФА: 2023/24
Победитель Лиги чемпионов УЕФА :2023/24
Обладатель Суперкубка УЕФА :2024
Обладатель Суперкубка Испании: 2023/24
Чемпион Испании :2023/24
Чего им ещё надо???...непонятно...
Ну решили в УЕФА немного Реал "подвинуть" чтоб о Суперлиге не заикались...но как то мелкопакостно....
Винисиус Жуниор :
Лучший игрок Лиги чемпионов УЕФА: 2023/24
Победитель Лиги чемпионов УЕФА :2023/24
Обладатель Суперкубка УЕФА :2024
Обладатель Суперкубка Испании: 2023/24
Чемпион Испании :2023/24
Чего им ещё надо???...непонятно...
А что, всегда, самые достойные получают ЗМ? В 2020, Левандовски провёл блистательный сезон, но ЗМ не получил. В 2014, Роббен сыграл ярче всех на ЧМ, но ЗМ не получил. И таких примеров можно вспомнить не мало...
А что, всегда, самые достойные получают ЗМ? В 2020, Левандовски провёл блистательный сезон, но ЗМ не получил. В 2014, Роббен сыграл ярче всех на ЧМ, но ЗМ не получил. И таких примеров можно вспомнить не мало...