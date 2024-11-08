Родри обошёл Винисиуса на 41 балл при голосовании за «Золотой мяч»

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вчера, 21:14

Полузащитник «Манчестер Сити» опередил нападающего «Реала» на 41 балл при голосовании за «Золотой мяч» 2024 года.

Испанец набрал 1170 очков, а бразилец — 1129. Занявший третье место получил 917 баллов.