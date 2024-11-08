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Родри обошёл Винисиуса на 41 балл при голосовании за «Золотой мяч»

вчера, 21:14

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри опередил нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора на 41 балл при голосовании за «Золотой мяч» 2024 года.

Испанец набрал 1170 очков, а бразилец — 1129. Занявший третье место Джуд Беллингем получил 917 баллов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:03
в честной борьбе, однако
czsq8scxjmvs
czsq8scxjmvs
сегодня в 03:21
Вини опустили ниже плинтуса и это правильно.
Таких гнилых людей как Вини надо обламывать красиво.
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 01:19
Я мог ошибиться одним сезоном, но это мало что меняет. Шева переоценённый игрок? Ему не хватило 20 мячей или около того, чтобы стать лучшим бомбардиром Серии А за все годы!!! Но его отъезд в Челси всё испортил. Человек, которому, сам Берлускони, платочком вытер туфли, точно, переоцененным быть не может!!!
ABir
ABir
сегодня в 01:13
41 бал - приличный отрыв
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:12
Ага, пол сезона в лазарете... 2003.смешно. Лучшим был анри, но шева действительно показал топ на след сезон в 2003-2004, хотя наряду с дрогбой и является одним из самых переоцененных футболистов.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 01:09
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 00:26
    Белингем лучший в Реале,но он не выскочка как винни,поэтому его засунули в тень расиста.Если Реал пиарил бы Белингема,как они делали с Винни,тогда думаю Белингем получил бы больше голосов и получил бы ЗМ,так как его уважают все и я тоже.Мбаппе и Винни проблема Реала а не Анчелотти.Я таких типсонов не хотел бы никогда видить в Барсе.Рамос был груб,ломал Месси много раз,но он был простой свой пацан,не как эти двое,нет у Рамоса понтов,показухи итд,таким же был мистер Марсело,то есть без понтов на легенда мирового футбола,таких не ценят,быстро забывают,потому что скромные.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    Потому что это мое мнение! И это не говорит о том что я умаляю его заслуги! Вы считаете по другому! Да ради Бога!
    Capral
    Capral ответ Владимир Павлюшкин (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:13
    Шеве дали за игру, а не за революцию. Он вполне мог получить ЗМ еще в 2003, когда показывал феноменальный футбол!!!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:12
    Да я это давно читал! Спасибо что напомнили!
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:08
    Почему родри не гениален? Потомучто вы так сказали?
    Николай Жунин
    Николай Жунин
    сегодня в 00:07
    Всё это было и есть субъективно.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    сегодня в 00:06
    Месси хуже играет чем винни. Это родри лучше
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    сегодня в 00:06, ред.
    Да у вас Месси даже в хоккее лучший...
    Речь не о нём...
    При чем тут нынешние игры с Барсой и Миланом...??
    В прошлом сезоне Вини и вправду был заметен...сам неоднозначно от отношусь к этому игроку... понятно там свои тараканы в голове... Но тогда уж лучше вообще не вручать Золотой мяч...чем устраивать нечно ведущее к ссорам распрям и пр...
    Capral
    Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 23:42
    А вот Беланову, в 1986г., дали исключительно за ЧМ.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:41
    Он не лучший даже в Реале.Почему ты убежден в этом я отвечу-Винис сам себе рекламирует,выскочка,как будто он борец с разизмом,хотя сам классический расист расист,он добился,чтобы о нем много говорили и писали,его еще рекламировал Реал очень сильно,внушали миру,что Винис лучший,несмотря,что он забил всего лишь 24 мяча за сезон.
    Если так же рекламировали Рюдигера ты точно написал бы сегодня,что Рюдигер лучший или любой другой игрок Реала.
    Если винни лучший,почему он не забил или даже не сделал голевую передачу в главных играх с Барсой и Миланом,он же "лучший".
    Месси даже когда вырывал на поле,тошнило,все равно забивал Реалу,потому что лучший и сейчас Месси лучше чем расист.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 23:36
    Видимо, только сейчас смогли точно подсчитать разницу очков...
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 23:35
    Это уже мало что решает
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:30
    В 14 году кросс был лучше на чм. Но оценивался ведь не только чм. Сезон. Игрыв клубе, ключевые матчи и тд.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:28
    Надо более высокая стабильность, лучшая реализация моментов
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:27
    Чисто по футбольному - родри стабильнее как игрок и более системообразующий, плюс не было провалов, а вини в сборной пал. Плюс у родри сильнее лига.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 23:15
    Это не Родри обошёл Винисиуса, а Чеферин обошёл Переса.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 23:05
    разгромили Сити, и это теперь нормой будет
    Capral
    Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 22:55
    Приветствую!!!
    Вы, как в прошлом болельщик киевского Динамо, вероятно знаете, что в далеком 1975г., будующий обладатель ЗМ О.В.Блохин, в предварительном списке номинантов не значился, даже, несмотря на его ярчайший период в КК того же года. И только, после матчей с Баварией в СК, он получил большинство голосов. А главными фаворитами в том сезоне были Беккенбауэр и Кройф. Причем, из воспоминаний самого Блохина, он даже не надеялся получить ЗМ.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 22:34
    главное, винисиус в офсайде.
    зм получил тот кто больше заслужил.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:33
    Приветствую! Нк не всегда же за яркость дают! Разве те же Хави с Иньестой не были достойны ЗМ? Они были гениальны! А Родри не гениален , а работяга , как и тот же Карвахаль! И по мне так же достоин ЗМ!
    allemz
    allemz
    вчера в 22:31
    Разгромил эфиопа! Красава
    Per4ick
    Per4ick
    вчера в 22:29
    что то очень много голосов или очков в этом году, результаты только спустя чуть ли не две недели. не чисто тут все. в прошлом году меська победил набрав меньше баллов чем в этом году Карвахаль. и причем тут вообще поведение? аргнетинец или португалец всегда вели себя подобающе что ли?))) некогда престижная награда превратилась в труху
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:19, ред.
    Кто такой этот Родри..знать не знал...пока Вини не решили без Золотого мячика оставить....выигрывает там на острове что то....ну и ??....таких полезных и старательных в каждой команде можно найти....а Вини штучный товар...
    Ну решили в УЕФА немного Реал "подвинуть" чтоб о Суперлиге не заикались...но как то мелкопакостно....

    Винисиус Жуниор :
    Лучший игрок Лиги чемпионов УЕФА: 2023/24
    Победитель Лиги чемпионов УЕФА :2023/24
    Обладатель Суперкубка УЕФА :2024
    Обладатель Суперкубка Испании: 2023/24
    Чемпион Испании :2023/24

    Чего им ещё надо???...непонятно...
    Capral
    Capral
    вчера в 22:18
    Пират.

    А что, всегда, самые достойные получают ЗМ? В 2020, Левандовски провёл блистательный сезон, но ЗМ не получил. В 2014, Роббен сыграл ярче всех на ЧМ, но ЗМ не получил. И таких примеров можно вспомнить не мало...
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