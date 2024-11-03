В сборной Таджикистана готовы провести серию матчей с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Таджикистана Фурхат Ахмеджанов рассказал о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.

Официальных договоренностей по поводу серии товарищеских матчей в следующем году нет, но мы постоянно находимся в контакте с РФС и общаемся на эту тему. У нас есть идея сделать большую серию домашних и выездных матчей со сборной России в ближайшем будущем — наша команда в любое время готова сыграть в РФ . Пока мы с российской стороной даже и близко не обсуждали даты возможных игр. В следующем году будет много дат, так называемых «дней ФИФА », в рамках которых мы, возможно, сыграем со сборной России. Такой матч может состояться.