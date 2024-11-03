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В сборной Таджикистана готовы провести серию матчей с Россией

вчера, 14:05

Генеральный секретарь Федерации футбола Таджикистана Фурхат Ахмеджанов рассказал о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.

Официальных договоренностей по поводу серии товарищеских матчей в следующем году нет, но мы постоянно находимся в контакте с РФС и общаемся на эту тему. У нас есть идея сделать большую серию домашних и выездных матчей со сборной России в ближайшем будущем — наша команда в любое время готова сыграть в РФ. Пока мы с российской стороной даже и близко не обсуждали даты возможных игр. В следующем году будет много дат, так называемых «дней ФИФА», в рамках которых мы, возможно, сыграем со сборной России. Такой матч может состояться.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:45
Хорошая идея в нынешней ситуации.....
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:51
Можно эту серию игр провести в разных городах нашей страны , причём , что бы сильно не заморачиваться - игроков для обеих сборных набирать в этих городах ...)
112910415
112910415
вчера в 16:19
серия с таджиками - это прямо мечта !
Вещий
Вещий
вчера в 16:14
Думаю что если такой матч и состоится, то болельщиков будет 50 на 50 или даже их больше.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:20
...Я всё устрою,сейчас звоню на дачу старшему бригадиру-таджику, мухой 11-цать полевых и ещё полкило запасных собирёт, а женщины плов приготовят и на стол накроют после матча....!!!
lotsman
lotsman ответ d7qpztza72w9 (раскрыть)
вчера в 14:59
Навряд ли эта серия может состояться в 2024. Если только в 2025 или 2026.)
dezu3zy7tt7j
dezu3zy7tt7j
вчера в 14:48
Очень рады,это будет серия игр ,до 6 попед
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:34
Для них игра в России будет как игра дома))
d7qpztza72w9
d7qpztza72w9
вчера в 14:09
Это будет суперсерия-2024, ну почти как с канадцами в хоккей!
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