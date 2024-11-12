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Руд ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 00:13

Руд ван Нистелрой, который ранее работал в качестве временного главного тренера «Манчестер Юнайтед», ушёл из клуба. Коллектив возглавил Рубен Аморим.

В 4 матчах под руководством специалиста «дьяволы» одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью.

Тренеры Рене Хаке, Йелле тен Раувелара и Питер Морель также покинули МЮ.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:12
Красно-белые все такие. Чехарда тренеров.
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:33, ред.
...Who next...?!(кто следующий!)
альсато
альсато
сегодня в 10:26
я знавал тренеров, которые выводили клуб в высший дивизион и даже тех кто выигрывал первенство, после чего их просили на ВЫХОД!))))...ничего нового с Рудом не произошло...
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 09:40
Ну это было ожидаемо ровно с того момента, как объявили Аморима, и что его штаб тоже переходит в МЮ. И решение максимально логичное: если тренер будет перестраивать "систему", то начинать нужно со своего "окружения".

Рууд за время работы в МЮ и как ассистент, и как и.о сделал себе хорошую рекламу, не пропадет.

По поводу "дать Рууду шанс" - ребята, не обманывайте себя. Уже проходили этот цикл и с Гиггсом после Мойеса, и с Сульшером, и с Карриком. Да и первый сезон при Тен Хате был неплох... Как обычно, футболисты получили импульс, и на фоне этого пошли результаты. На деле же Рууд использовал все те же 4-2-3-1 Тен Хага в более простой вариации. И тренировки, если не считать общения с игроками, проходили ровно в том же самом режиме. И со временем бы все вернулось на круги своя: Рэшфорд снова потерял бы мотивацию, Бруну измотали бы большим количеством матчей, Гарначо мазал бы по воротам 99 раз из 100, Хейлун все так же не получал бы пасы, а Маласиа и Шоу все так же тусовались бы в лазарете.

Аморим же будет все менять под себя. Да, это может не сработать, или со временем сломаться... но это мы узнаем только в будущем. А то, что "косметический ремонт" - это не вариант, понятно уже сейчас
AleS
AleS
сегодня в 08:36
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 08:07
    Кошка бросила котят,
    Пусть е...утся, как хотят.)
    zqsuqhdtdyj5
    zqsuqhdtdyj5
    сегодня в 07:54
    Потом будут обратно звать в качестве спасителя.
    6b79hedmuuk4
    6b79hedmuuk4
    сегодня в 07:50
    Показал отличный результат, могли бы дать ему шанс.
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 07:33
    Зря он ушел не плохо получалось у него
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:20
    Руд давал результат, даст ли его новый тренер?...
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 06:56
    Могли дать шанс своему бывшему...
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 06:31
    А не погорячились ли МЮ..... посмотрим на следующие матчи....
    chromage
    chromage
    сегодня в 06:28
    4 матча...3 победы и ничья. и увольняют ) в РПЛ могут годами держать какого-нибудь лузера )
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 05:31
    Всегда настораживают , такие моменты , когда в силу каких то обстоятельств - приходится отказываться , чего то или от кого то , что приносит положительный результат.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 05:11
    Надеюсь, что Рууд без работы не останется
    112910415
    112910415
    сегодня в 04:37
    жаль, что так вышло
    SHEARER
    SHEARER
    сегодня в 01:25
    Без работы не останется!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 00:42
    Самый радостный день был, когда пришёл он в МЮ(2 раз в качестве помощника тренера, хотя до этого был Главным тренером) и самый грустный когда он его покидает....
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 00:28
    Руд Ван Нистелрой покинул МЮ, значит не убедил нового главного тренера оставить себя в новом штабе. Разве это плохая новость? Она свидетельствует лишь о том, что у Аморима есть характер. У Рубена есть чёткий план действий и в этом плане нет добродушия. Он понимает, на что подписался.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:24
    Ну а что ему ещё остаётся !?!)
    Гость
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