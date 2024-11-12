Руд ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед»

Руд ван Нистелрой, который ранее работал в качестве временного главного тренера «Манчестер Юнайтед», ушёл из клуба. Коллектив возглавил Рубен Аморим.
В 4 матчах под руководством специалиста «дьяволы» одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью.
Тренеры Рене Хаке, Йелле тен Раувелара и Питер Морель также покинули МЮ.
Рууд за время работы в МЮ и как ассистент, и как и.о сделал себе хорошую рекламу, не пропадет.
По поводу "дать Рууду шанс" - ребята, не обманывайте себя. Уже проходили этот цикл и с Гиггсом после Мойеса, и с Сульшером, и с Карриком. Да и первый сезон при Тен Хате был неплох... Как обычно, футболисты получили импульс, и на фоне этого пошли результаты. На деле же Рууд использовал все те же 4-2-3-1 Тен Хага в более простой вариации. И тренировки, если не считать общения с игроками, проходили ровно в том же самом режиме. И со временем бы все вернулось на круги своя: Рэшфорд снова потерял бы мотивацию, Бруну измотали бы большим количеством матчей, Гарначо мазал бы по воротам 99 раз из 100, Хейлун все так же не получал бы пасы, а Маласиа и Шоу все так же тусовались бы в лазарете.
Аморим же будет все менять под себя. Да, это может не сработать, или со временем сломаться... но это мы узнаем только в будущем. А то, что "косметический ремонт" - это не вариант, понятно уже сейчас
Рууд за время работы в МЮ и как ассистент, и как и.о сделал себе хорошую рекламу, не пропадет.
По поводу "дать Рууду шанс" - ребята, не обманывайте себя. Уже проходили этот цикл и с Гиггсом после Мойеса, и с Сульшером, и с Карриком. Да и первый сезон при Тен Хате был неплох... Как обычно, футболисты получили импульс, и на фоне этого пошли результаты. На деле же Рууд использовал все те же 4-2-3-1 Тен Хага в более простой вариации. И тренировки, если не считать общения с игроками, проходили ровно в том же самом режиме. И со временем бы все вернулось на круги своя: Рэшфорд снова потерял бы мотивацию, Бруну измотали бы большим количеством матчей, Гарначо мазал бы по воротам 99 раз из 100, Хейлун все так же не получал бы пасы, а Маласиа и Шоу все так же тусовались бы в лазарете.
Аморим же будет все менять под себя. Да, это может не сработать, или со временем сломаться... но это мы узнаем только в будущем. А то, что "косметический ремонт" - это не вариант, понятно уже сейчас
Пусть е...утся, как хотят.)
Пусть е...утся, как хотят.)