Руд ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 00:13

, который ранее работал в качестве временного главного тренера «Манчестер Юнайтед», ушёл из клуба. Коллектив возглавил Рубен Аморим.

В 4 матчах под руководством специалиста «дьяволы» одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью.