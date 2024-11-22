Жоржиньо может перейти в «Бешикташ»

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вчера, 13:22

Ожидается, что полузащитник сборной Италии покинет «Арсенал» в конце сезона, когда истечет срок его контракта, но возможен и более ранний уход в зимнее трансферное окно за небольшую сумму.



«Бешикташ» твердо нацелен на бывшего игрока «Вероны», «Наполи» и «Челси».



В следующем месяце Жоржиньо исполнится 33 года, и в этом сезоне, сыграв всего семь матчей за «Арсенал» во всех турнирах, он испытывает острую нехватку игрового времени.



Его высокая зарплата — причина, по которой «канониры» готовы отпустить его практически за бесценок в январе.