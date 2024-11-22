Акинфеев заявил, что готов завершить карьеру после истечения контракта

Вратарь ЦСКА заявил, что на данный момент готов завершить карьеру после истечения текущего контракта.

Я просто всегда говорю, что у меня контракт (сейчас — до 2026 года). Бывали моменты, когда мне не хотелось выходить на поле: «Уже возраст, хватит». Но сейчас у меня поперло, хочу играть. У меня есть полтора года. Что будет дальше — не знаю. Может, мне через полгода надоест, или наоборот — захочется еще больше. При этом понимаю: когда закончится действующий контракт, мне будет уже 40 — тот возраст, когда ты, по большому счету, должен сказать: «Все».