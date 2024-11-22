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Акинфеев заявил, что готов завершить карьеру после истечения контракта

вчера, 14:38

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что на данный момент готов завершить карьеру после истечения текущего контракта.

Я просто всегда говорю, что у меня контракт (сейчас — до 2026 года). Бывали моменты, когда мне не хотелось выходить на поле: «Уже возраст, хватит». Но сейчас у меня поперло, хочу играть. У меня есть полтора года. Что будет дальше — не знаю. Может, мне через полгода надоест, или наоборот — захочется еще больше. При этом понимаю: когда закончится действующий контракт, мне будет уже 40 — тот возраст, когда ты, по большому счету, должен сказать: «Все».

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 02:05
Рано или поздно все равно, когда-то придется завершать карьеру действующего вратаря
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 19:38
Больше двадцати лет до пенсии ему, причём значительно дольше.
Хиромант
Хиромант ответ ebnctn3an274 (раскрыть)
вчера в 19:36
- Прикольно! Стоять в "рамке" до пенсии! А это ещё лет 20!
- Держись, Игорёк! Стой до последнего... Побьёшь все мировые вратарские рекорды...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:35
Нечего в 40 лет стоять в раме и смешить людей..
nfrb8p4btbez
nfrb8p4btbez
вчера в 17:27
Игорь Акинфеев – легенда российского футбола и ключевая фигура для ЦСКА. Его слова о возможном завершении карьеры вызывают смешанные чувства. С одной стороны, хочется видеть его на поле как можно дольше, ведь он продолжает показывать высокий уровень игры. С другой стороны, завершение карьеры в 40 лет – это логичный шаг для любого профессионального спортсмена, особенно вратаря, где физическая форма играет важную роль. Важно, чтобы решение было взвешенным и соответствовало его личным ощущениям. В любом случае, мы будем благодарны за все те годы, которые он отдал футболу и своему клубу.
9w2ak3u2ap6f
9w2ak3u2ap6f
вчера в 16:19
Без Игоря цска будет совсем тяжело.
протон
протон
вчера в 16:15
Интересно было бы увидеть таблицу из 15 топ вратарей за всю историю Российского футбола, включая и советскую эпоху. Думаю, Акинфеев место займет.
adekvat
adekvat ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:05
Дзюба тоже легенда, а Карпин его в сборную не взял ха.
lotsman
lotsman
вчера в 15:30
Да пора уже. По окончанию контракта будет 40 лет. С почётом завершит игровую деятельность. У Игоря замечательная карьера. Он останется легендой ЦСКА.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:26
Ещё десяток сухариков добавит к своим достижениям
drug01
drug01
вчера в 15:00
Значит время пришло! В жизни нет ничего вечного!
ebnctn3an274
ebnctn3an274
вчера в 14:57
В рамке стоять, не по полю бегать. Можно и дальше выходить на поле.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:46
Такм ещё предложат поиграть. Легенда ведь, ептить...
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