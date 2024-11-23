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Тренер «Оренбурга»: «Если не ошибаюсь, у Гвардиолы тоже не было 11 игроков»

вчера, 11:48
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович перед матчем 16‑го тура Премьер-Лиги с «Зенитом» в эфире «Матч ТВ» высказался о предстоящей игре.

Начинаем второй круг против одного из лидеров, но всё равно наша цель — попробовать выиграть игру. Мы знаем качество «Зенита», это одна из лучших команд в РПЛ. В футболе всё возможно, мы постараемся сделать свою работу, но многое зависит и от соперника, не только от нас. Надеемся, получится победить.

У нас нет 11 игроков из‑за высокой температуры, травм или карточек. Не хочу сказать, что это проблема, но тренеру такая ситуация не даёт много возможностей в выборе игроков для определённых тактических идей. Для нас 11 отсутствующих игроков — это очень много. Если не ошибаюсь, у Гвардиолы тоже не было 11 игроков и они проиграли три матча. Сказки легко рассказывать, но когда у тебя нет 11 игроков… Мы не можем искать проблемы в этом. Игрокам, которые сегодня в составе, я доверяю. Надеемся, что только после сборов отсутствующие игроки вернутся и что всё будет хорошо. Они нам очень нужны.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:21
Слишкович молодчина, команда работала отлично !
Вещий
Вещий
вчера в 12:52
Просто так игру не отдаст Оренбург.... будут биться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:59
На Оренбург не одиннадцать, а все 33 несчастья "посыпались" - но не чего в последствии крепче будут.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:58
Но все равно не сдается Оренбург - Зениту !!!
Гость
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