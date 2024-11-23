Тренер «Оренбурга»: «Если не ошибаюсь, у Гвардиолы тоже не было 11 игроков»

Главный тренер «Оренбурга» перед матчем 16‑го тура Премьер-Лиги с «Зенитом» в эфире «Матч ТВ» высказался о предстоящей игре.

Начинаем второй круг против одного из лидеров, но всё равно наша цель — попробовать выиграть игру. Мы знаем качество «Зенита», это одна из лучших команд в РПЛ . В футболе всё возможно, мы постараемся сделать свою работу, но многое зависит и от соперника, не только от нас. Надеемся, получится победить.

У нас нет 11 игроков из‑за высокой температуры, травм или карточек. Не хочу сказать, что это проблема, но тренеру такая ситуация не даёт много возможностей в выборе игроков для определённых тактических идей. Для нас 11 отсутствующих игроков — это очень много. Если не ошибаюсь, у Гвардиолы тоже не было 11 игроков и они проиграли три матча. Сказки легко рассказывать, но когда у тебя нет 11 игроков… Мы не можем искать проблемы в этом. Игрокам, которые сегодня в составе, я доверяю. Надеемся, что только после сборов отсутствующие игроки вернутся и что всё будет хорошо. Они нам очень нужны.