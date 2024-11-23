Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2024/2025

«Атлетико» выиграл у «Алавеса» в матче Ла Лиги

вчера, 20:21
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Атлетико» выиграл у «Алавеса» в 14-м туре Ла Лиги (2:1).

Хон Гуриди на 7-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперед, Антуан Гризманн забил «с точки» на 76-й и сравнял счет, победным голом отметился Александр Серлот на 86-й.

После этой игры «Атлетико» идет на 2-м месте (29 очков), «Алавес» находится на 16-й строчке (13 пунктов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт sport.detik.com
«Арсенал» забил три гола в ворота «Ноттингем Форест»
Вчера, 19:59
«Спартак» обыграл «Локомотив», в матче семь голов
Вчера, 19:59
«Боруссия» Дортмунд крупно обыграла «Фрайбург» в матче Бундеслиги
Вчера, 19:27
«Интер» забил пять голов в ворота «Вероны»
Вчера, 18:55
«Химки» избежали поражения в матче с «Краснодаром»
Вчера, 18:26
«Тюмень» одержала победу в матче с тульским «Арсеналом»
Вчера, 17:58
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:40
...тихим сапом Атлетико "осимеонивается", берёт своё...!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:05
Атлетико с волевой!
но в первом тайме надо все решать.
п.с.
Галахер все чаще и чаще стал на скамейке сидеть…
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:02
В принципе ожидаемо.. Но Алавес оказал хорошее сопротивление.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:56
Браво Атлетико Мадрид!
ABir
ABir
вчера в 20:52
Испанское трио опять во главе турнирной таблице, и никаких Жирон
112910415
112910415
вчера в 20:45
"атлеты" не любят крупно выигрывать !
матос
матос
вчера в 20:39
Симеоне и Ко с победой , 3 очка в копилке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:36
Всё согласно таблицы. Хозяева сильнее...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 