«Атлетико» выиграл у «Алавеса» в матче Ла Лиги

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вчера, 20:21

«Атлетико» выиграл у «Алавеса» в 14-м туре Ла Лиги (2:1).

Хон Гуриди на 7-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперед, Антуан Гризманн забил «с точки» на 76-й и сравнял счет, победным голом отметился Александр Серлот на 86-й.

После этой игры «Атлетико» идет на 2-м месте (29 очков), «Алавес» находится на 16-й строчке (13 пунктов).