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Миранчук вернулся в Атланту и сыграет с «Орландо» в плей-офф МЛС

вчера, 10:39
Орландо СитиЛоготип футбольный клуб Орландо Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Атланта ЮнайтедАтланта ЮнайтедМатч завершен

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер сообщил источнику о состоянии полузащитника Алексея Миранчука после возвращения из сборной России.

Ранее футболист провёл 74 минуты в товарищеском матче с Сирией (4:0), отметившись голом и результативной передачей.

Алексей Миранчук уже прибыл в Атланту, и сейчас готовится вместе с командой. Несмотря на длительный перелёт, он в отличной форме. Миранчук здоров и полностью готов — он примет участие в сегодняшнем матче против «Орландо».

Ранее «Атланта» обыграла «Интер Майами» с Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой в 1/8 финала плей-офф МЛС и вышла в следующий раунд.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ n7p2fmffchfs (раскрыть)
вчера в 13:13
Именно для развлекухи и была создана эта шоу лига.. Там серьезным футболом и не пахнет
112910415
112910415
вчера в 12:21
никто из партнёров лучше него не подготовился к новым победам !
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:02
Успехов Лехе и Атланте в новом раунде
n7p2fmffchfs
n7p2fmffchfs
вчера в 11:41
Повесели америкосов,покажи как бить по круглому мячу
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:53
Ну всё - Леха в сборной позитива набрался - сейчас покажет "пиндосам" как голы забивать надо...)))
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