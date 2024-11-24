Миранчук вернулся в Атланту и сыграет с «Орландо» в плей-офф МЛС

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вчера, 10:39

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер сообщил источнику о состоянии полузащитника после возвращения из сборной России.

Ранее футболист провёл 74 минуты в товарищеском матче с Сирией (4:0), отметившись голом и результативной передачей.

Алексей Миранчук уже прибыл в Атланту, и сейчас готовится вместе с командой. Несмотря на длительный перелёт, он в отличной форме. Миранчук здоров и полностью готов — он примет участие в сегодняшнем матче против «Орландо».