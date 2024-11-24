Миранчук вернулся в Атланту и сыграет с «Орландо» в плей-офф МЛС

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер сообщил источнику о состоянии полузащитника Алексея Миранчука после возвращения из сборной России.
Ранее футболист провёл 74 минуты в товарищеском матче с Сирией (4:0), отметившись голом и результативной передачей.
Алексей Миранчук уже прибыл в Атланту, и сейчас готовится вместе с командой. Несмотря на длительный перелёт, он в отличной форме. Миранчук здоров и полностью готов — он примет участие в сегодняшнем матче против «Орландо».
Ранее «Атланта» обыграла «Интер Майами» с Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой в 1/8 финала плей-офф МЛС и вышла в следующий раунд.