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Артета готов доказать наличие травмы у Сака: «Можем отправить снимок МРТ»

вчера, 11:35

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил журналистам о готовности доказать наличие травмы у вингера Букайо Сака.

Ранее капитан сборной Англии Харри Кейн выразил мнение, что национальная команда превыше клуба, комментируя массовый отъезд футболистов из расположения «Трёх львов» во время последней паузы, среди которых был и игрок лондонцев.

Сака принял участие в игре с «Ноттингем Форест» в АПЛ в субботу, выйдя в стартовом составе и забив гол, который помог «канонирам» одержать победу со счётом 3:0.

Ну, мы можем отправить снимок МРТ, это очень просто. Это очень чёткая коммуникация между медицинским персоналом «Арсенала» и сборной Англии.

Он ничего не сделал, он был в отъезде, и ему нужно было время, чтобы восстановиться. Он провёл одну тренировку.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:49
интересно, чей это будет снимок ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:12
У Артеты язык хорош подвешен. Говорит так что не уличит во лжи. Кроме Сака, многие топовые игроки пропустили матчи лиги наций. Всем явится с справками.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:10
Главное чтобы ноги не перепутали и хозяина снимка)))
n47afmeqy2y9
n47afmeqy2y9
вчера в 11:42
Даже снимок уже подменили чужим, лишь бы в дурацкой лиге наций не участвовать
Гость
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