Артета готов доказать наличие травмы у Сака: «Можем отправить снимок МРТ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил журналистам о готовности доказать наличие травмы у вингера Букайо Сака.
Ранее капитан сборной Англии Харри Кейн выразил мнение, что национальная команда превыше клуба, комментируя массовый отъезд футболистов из расположения «Трёх львов» во время последней паузы, среди которых был и игрок лондонцев.
Сака принял участие в игре с «Ноттингем Форест» в АПЛ в субботу, выйдя в стартовом составе и забив гол, который помог «канонирам» одержать победу со счётом 3:0.
Ну, мы можем отправить снимок МРТ, это очень просто. Это очень чёткая коммуникация между медицинским персоналом «Арсенала» и сборной Англии.
Он ничего не сделал, он был в отъезде, и ему нужно было время, чтобы восстановиться. Он провёл одну тренировку.