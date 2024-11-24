Артета готов доказать наличие травмы у Сака: «Можем отправить снимок МРТ»

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вчера, 11:35

Главный тренер «Арсенала» заявил журналистам о готовности доказать наличие травмы у вингера .

Ранее капитан сборной Англии Харри Кейн выразил мнение, что национальная команда превыше клуба, комментируя массовый отъезд футболистов из расположения «Трёх львов» во время последней паузы, среди которых был и игрок лондонцев.

Сака принял участие в игре с «Ноттингем Форест» в АПЛ в субботу, выйдя в стартовом составе и забив гол, который помог «канонирам» одержать победу со счётом 3:0.