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Главный тренер «Брайтона» доволен Фергюсоном

вчера, 13:43

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер прокомментировал сообщения о том, что нападающий Эван Фергюсон может уйти в аренду в зимнее трансферное окно в связи с недостатком игрового времени.

В нынешнем сезоне игрок сборной Ирландии провёл 9 матчей в АПЛ и Кубке Лиги, забив один гол.

Я не знаю, откуда взялась эта информация, поскольку я сказал Эвану, что счастлив, что он здесь, с командой. Я доволен тем, как он тренируется, в какой он физической и психологической форме. Конечно, он молодой игрок и ему нужно игровое время.

Вы можете быть разочарованы, если не играете — я был таким же игроком, это нормально и так и должно быть, но примите свою роль и убедитесь, что вы в настроении и форме, когда у вас появится шанс.

Лучший пример — Игор. Никто не ожидал, что Игор сыграет так много матчей на этом этапе, но он всегда был готов к играм и к шансу. Он всегда усердно тренировался, никогда не жаловался, принимал свою роль, а когда получал шанс, был готов.

Именно этого я требую от Эвана и это я ему сказал. Я никогда не говорил ему об аренде или чём-то подобном. Мы рады, что Эван здесь, и я уверен, что он сможет нам помочь на следующей неделе.

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вчера в 14:13
Это ещё и потому, что любой тренер подсознательно питает огромные симпатию и пиетет к фамилии Фергюсон, дай Бог здоровья великому сэру Алексу!
Гость
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