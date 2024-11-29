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Нападающий «Ипсвича» входит сферу интересов клубов АПЛ и Бундеслиги

вчера, 13:17

Ряд клубов АПЛ и Бундеслиги рассматривают возможность трансфера нападающего «Ипсвича» и молодёжной сборной Англии Лиама Делапа. Речь идёт об: «Арсенале», «Астон Вилле», «Ньюкасле», «Баварии», «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссии». Также интерес к Делапу проявляют «Аякс» и ПСВ.

21-летний нападающий выступает за «Ипсвич» с июля 2024 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне АПЛ Делап сыграл 12 матчей, в которых забил 6 мячей и отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Делап интересен «Челси».

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Все комментарии
ну3га
ну3га ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:49
Да, цифры редкие, как для КП)
Но только это ж вроде не наш солнечный друг? Заглянул в профиль, ради интереса... Армения, это да, но не похож) Тьфу-тьфу-тьфу)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:40
Ща начнётся движуха в комментах по КП. Ему нужно ,шобы заметили этот выигрыш и похвалили (позавидовали, восхитились). Честно говоря, я сам охренел от этого выигрыша, думал, цифры сливаются ;)
А так всё хорошо было несколько месяцев подряд, э-эх..
shlomo
shlomo
вчера в 13:25
Выбор не плохой... осталось угадать куда податься....
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