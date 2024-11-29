Нападающий «Ипсвича» входит сферу интересов клубов АПЛ и Бундеслиги

Ряд клубов АПЛ и Бундеслиги рассматривают возможность трансфера нападающего «Ипсвича» и молодёжной сборной Англии Лиама Делапа. Речь идёт об: «Арсенале», «Астон Вилле», «Ньюкасле», «Баварии», «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссии». Также интерес к Делапу проявляют «Аякс» и ПСВ.
21-летний нападающий выступает за «Ипсвич» с июля 2024 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне АПЛ Делап сыграл 12 матчей, в которых забил 6 мячей и отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Делап интересен «Челси».
Но только это ж вроде не наш солнечный друг? Заглянул в профиль, ради интереса... Армения, это да, но не похож) Тьфу-тьфу-тьфу)
Но только это ж вроде не наш солнечный друг? Заглянул в профиль, ради интереса... Армения, это да, но не похож) Тьфу-тьфу-тьфу)
А так всё хорошо было несколько месяцев подряд, э-эх..
А так всё хорошо было несколько месяцев подряд, э-эх..