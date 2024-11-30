«Челси» возглавил гонку за подписание молодого защитника «Лечче»

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вчера, 19:07

«Челси» возглавил гонку за подписание молодого защитника итальянского «Лечче» .

По информации источника, в борьбе за 20-летнего игрока также участвуют «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм Хотспур», «Наполи» и «Ювентус». Эти клубы попросили держать их в курсе любых трансферных движений в отношении Доргу.

Если учитывать долгосрочность контракта между игроком и клубом, потенциальному покупателю придётся заплатить примерно £ 50 млн. Стоит отметить, что сам игрок не против поработать под руководством главного тренера «Челси» . Однако представители игрока предпочли бы, чтобы он пока остался в итальянской Серии А.