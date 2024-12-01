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«Крылья Советов» обыграли «Зенит» в РПЛ впервые с 2015 года

вчера, 19:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Крылья Советов» одержали победу над «Зенитом» (3:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, самарский клуб обыграл «сине-бело-голубых» впервые с 2015 года. Тогда «Крылья Советов» в гостях обыграли «Зенит» со счетом 3:1.

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Все комментарии
Чист
Чист ответ зигзаг (раскрыть)
вчера в 22:16
ну а Зенит с Крыльямичем не пример - совсем обнаглели
зигзаг
зигзаг ответ Чист (раскрыть)
вчера в 21:42
Есть такое. Не давно счет в вк видел, выложен был за несколько часов до игры. В итоге счет оказался верен. Кто играл не важно. Но сама суть!
На завтра кстати комент удалили))
memphis
memphis ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:18
Тогда Молло забрали) сейчас кого Осинькина?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:54
Позорище.
Чист
Чист
вчера в 19:54
думаю не Крылья обыграли Зенит - а бугмекеры -что то в посленее время много подозрительных игр Локо проигрывает Рубин что то творит -уже какт и смотреть не хочется -что то не того
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:26
Кино ещё про это снимите.......событие прям...
Лас Пальмас с 1986-го года Барсу не побеждал....в Примере....
И не салюта тебе ни карнавала...
memphis
memphis
вчера в 19:07
Сергеев копил заряды для Зенита
Гость
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