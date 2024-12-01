«Крылья Советов» обыграли «Зенит» в РПЛ впервые с 2015 года

1733069113

вчера, 19:05

«Крылья Советов» одержали победу над «Зенитом» (3:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, самарский клуб обыграл «сине-бело-голубых» впервые с 2015 года. Тогда «Крылья Советов» в гостях обыграли «Зенит» со счетом 3:1.