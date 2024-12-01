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«Наполи» одержал гостевую победу над «Торино»

вчера, 18:58
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Торино» проиграло «Наполи» (0:1) в матче 14-го тура Серии А.

Единственный гол в игре на 31-й минуте забил полузащитник «Наполи» Скотт МакТоминэй.

«Наполи» идёт на 1-м месте (32 очка), «Торино» занимает 12-е место (15 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Серии А
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:21
Ну ну! А там щас прям сплошные Роны и Лео играют)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:05
Игрок среднего уровня. По этой причине его и "попросили" из МЮ. Для английского чемпионата слаб.
Capral
Capral
вчера в 23:10
протон.

Ну конечно нет!!! Не его уровень!!!
протон
протон
вчера в 23:07
Ханчквара не забил?
STVA 1
STVA 1 ответ AleS (раскрыть)
вчера в 19:59
Я тоже поражаюсь этому!МакТоминей ой как пригодился бы щас МЮ
Capral
Capral
вчера в 19:38
Нет- это важно и очень- с кем игрок показывает футбол, а с кем дурака валяет!!!
Capral
Capral
вчера в 19:32
Мне, в отличие от тебя- не обязательно смотреть все игры этого недоигрока. Мне хватило нескольких игр, чтобы понять- кто он такой...
Capral
Capral
вчера в 19:29
Ну да, я же и говорю- подвал и середняки- его атмосфера.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:06, ред.
"Наполи" поздравляю с победой. Потому что в команде наш Хвича. Сам матч не впечатлил, так себе... Был заменён ? Ничего страшного, тренеру виднее. Гол был забит после его отличного прохода и паса. А это важнее беготни.
Кстати, кто не в курсе: неаполитанцы играли в гостях, а потому их выигрыш важен вдвойне.
Capral
Capral
вчера в 19:06
Ну вот, уже прогресс, сегодня заменился уже на 80-й мин. Так глядишь, в следущей игре и до конца доиграет. Я всегда говорил- начинать надо с малого. Мда, а ведь Торино середняк хуже некуда, но даже здесь- дешевка пролетел...

Жду вопли, типа: "да он лучший, да он ковал чемпионство Наполи"!!! Не знаю, что он там ковал, но похоже, Конте уже понял, с кем имеет дело...
AleS
AleS
вчера в 19:04
МЮ конечно супер, оставить у себя всяких Антони и Манутов, но продать шикарного Скота МакТоминея...
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:01
Слишком зачастил счёт 1:0
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