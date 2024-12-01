«Наполи» одержал гостевую победу над «Торино»

«Торино» проиграло «Наполи» (0:1) в матче 14-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 31-й минуте забил полузащитник «Наполи» Скотт МакТоминэй.
«Наполи» идёт на 1-м месте (32 очка), «Торино» занимает 12-е место (15 очков).
«Торино» проиграло «Наполи» (0:1) в матче 14-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 31-й минуте забил полузащитник «Наполи» Скотт МакТоминэй.
«Наполи» идёт на 1-м месте (32 очка), «Торино» занимает 12-е место (15 очков).
Ну конечно нет!!! Не его уровень!!!
Ну конечно нет!!! Не его уровень!!!
Кстати, кто не в курсе: неаполитанцы играли в гостях, а потому их выигрыш важен вдвойне.
Кстати, кто не в курсе: неаполитанцы играли в гостях, а потому их выигрыш важен вдвойне.
Жду вопли, типа: "да он лучший, да он ковал чемпионство Наполи"!!! Не знаю, что он там ковал, но похоже, Конте уже понял, с кем имеет дело...
Жду вопли, типа: "да он лучший, да он ковал чемпионство Наполи"!!! Не знаю, что он там ковал, но похоже, Конте уже понял, с кем имеет дело...