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Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Хетафе»

вчера, 20:18
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

«Реал» обыграл «Хетафе» (2:0) в матче 15-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 30-й минуте забил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. На 38-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество «сливочных».

«Реал» идёт на 2-м месте (33 очка), «Хетафе» занимает 17-е место (13 очков).

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:55
Я не про противостояние с Ливерпулем, а конкретно про Мбаппе. Он был ужасен с красными во всех смыслах.
Поэтому, нельзя судить игру команды с Леганесами, Бетисами....
Под пресс с топами и Барса попадала, когда чемп с Хави брали, но это был не уровень, это далеко не та команда и уровень Ла Лиги больно упала.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 01:40
Хетафе, кстати, очень говё...ый соперник. Реал и Барселона не раз о него спотыкались..., ну а калечить соперников Хетафе в Примере умеет лучше всех.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 23:46
Реал с победой.
Соперник, честно говоря, кроме тактики мелкого фола, мало что предложил. Хотя дважды в штангу и попали, но системности в тех атаках было мало, скорее Реал после 2:0 концентрацию сбавил.

Один из лучших, на мой взгляд, Себальос. Благодарю ему сегодня была скорость принятия решения в полузащите. Так держать.

Мбаппе провел три тайма. До минуты 20ой залезал в офсайды, терял мяч, пытаясь обыграть зачем-то.
Потом до 70 минуты отличный отрезок. И забил шикарным ударом, и пасовал, и не терял, и отбирать даже пробовал.
А последние 25 минут…
Думаю, ничего сверхъестественного - столько ожиданий от игры звезды, как он держится - не знаю. Плюс, очевидно, чемпионат Испании для него неожиданно более сложный. Когда ты 8 лет играешь в одном лишь чемпионате Франции - нужно время.
По многим его действиям по-прежнему видно, почему он входит в число лучших в мире. Возраст более чем позволяет, все впереди - происходит трансформация, переход на более высокий уровень.
Одно дело выйти на один матч и зажечь, другое - отыграть 38 туров против очень непростых оборон чемпионата Испании. Сегодня очень цепко против него играли, а уже смог несколько моментов создать и себе и партнерам.
протон
протон
вчера в 23:09
А сколько запорол с реализацией Черепашкин? Индивид конечно эгоист.
x76n2mjvv2rf
x76n2mjvv2rf
вчера в 22:37
Сколько зато он запорол. Ну это дело времени, главное есть моменты у него, а голы придут. Мбаппе совсем расслабился в своей лиге макдональдс, приходится заново вспоминать как играть в футбол.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:06
Ну, хоть Мбаппе в ворота аутсайдера получилось забить уже хорошо.
Реал с победой.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 21:56
Ну Реал в последние годы много раз драл Ливерпуль, чего только стоят два финала ЛЧ
Тем более Ливерпуль сейчас самая сильная команда Европы, и им проиграть не позор сейчас
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 21:41
Почему бы и нет, Хетафе не Ливерпуль, можно разок и забить.
матос
матос
вчера в 21:31
С победой Реал.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:29
В целом, я с тобой согласен.
Но все мы знаем Переса, для него не существует авторитетов. Карло потихоньку поправляет результаты, особенно в чемпионате. Посмотрим на них в лч
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:51
С победой всех Мадридистов!
Вещий
Вещий
вчера в 20:51
Скромненько так выиграли ... но три очка добыли.
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:47, ред.
Много упущенных моментов от Мбаппе. Сильно напрягается и нервничаеть, и не может делать то что, делал с закрытыми глазами. Если он преодолеет это
колоссальное давление, то вернётся на прежний уровень.
shur
shur ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 20:40
...надеется и верить, тихим сапом к прежним вершинам...!!!
eleven LC
eleven LC ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 20:37
Анчелотти заслужил сам выбирать когда уйти из Реала, не смотря на то как закончится сезон
Хотя конечно у Переса может быть другое мнение
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
вчера в 20:37
Гол хорош.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:35
Даже с такими потерями и слабой игрой, сливочные умудряются набирать очки в чемпионате.
Команда относительно в неплохой форме, Анчи молодец!Сумел исправить ситуацию, хотя висел на волоске по мнению многих СМИ
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 20:24
надеюсь с Бели все норм!!!
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:22
Реал всё ещё не в форме, хотя и обогнал Барсу по потерянным очкам
Надо прибавлять и набирать очки в Лиге Чемпионов
112910415
112910415
вчера в 20:22
молодец, аутсайдера не испугался !
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:22
Гол есть гол, всё-таки он забил...
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 20:22
с победой!!! нормально вроде сыграли, но как обычно слабовато!!
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