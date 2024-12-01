Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Хетафе»

«Реал» обыграл «Хетафе» (2:0) в матче 15-го тура Ла Лиги.
Первый гол в игре на 30-й минуте забил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. На 38-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество «сливочных».
«Реал» идёт на 2-м месте (33 очка), «Хетафе» занимает 17-е место (13 очков).
Соперник, честно говоря, кроме тактики мелкого фола, мало что предложил. Хотя дважды в штангу и попали, но системности в тех атаках было мало, скорее Реал после 2:0 концентрацию сбавил.
Один из лучших, на мой взгляд, Себальос. Благодарю ему сегодня была скорость принятия решения в полузащите. Так держать.
Мбаппе провел три тайма. До минуты 20ой залезал в офсайды, терял мяч, пытаясь обыграть зачем-то.
Потом до 70 минуты отличный отрезок. И забил шикарным ударом, и пасовал, и не терял, и отбирать даже пробовал.
А последние 25 минут…
Думаю, ничего сверхъестественного - столько ожиданий от игры звезды, как он держится - не знаю. Плюс, очевидно, чемпионат Испании для него неожиданно более сложный. Когда ты 8 лет играешь в одном лишь чемпионате Франции - нужно время.
По многим его действиям по-прежнему видно, почему он входит в число лучших в мире. Возраст более чем позволяет, все впереди - происходит трансформация, переход на более высокий уровень.
Одно дело выйти на один матч и зажечь, другое - отыграть 38 туров против очень непростых оборон чемпионата Испании. Сегодня очень цепко против него играли, а уже смог несколько моментов создать и себе и партнерам.
Соперник, честно говоря, кроме тактики мелкого фола, мало что предложил. Хотя дважды в штангу и попали, но системности в тех атаках было мало, скорее Реал после 2:0 концентрацию сбавил.
Один из лучших, на мой взгляд, Себальос. Благодарю ему сегодня была скорость принятия решения в полузащите. Так держать.
Мбаппе провел три тайма. До минуты 20ой залезал в офсайды, терял мяч, пытаясь обыграть зачем-то.
Потом до 70 минуты отличный отрезок. И забил шикарным ударом, и пасовал, и не терял, и отбирать даже пробовал.
А последние 25 минут…
Думаю, ничего сверхъестественного - столько ожиданий от игры звезды, как он держится - не знаю. Плюс, очевидно, чемпионат Испании для него неожиданно более сложный. Когда ты 8 лет играешь в одном лишь чемпионате Франции - нужно время.
По многим его действиям по-прежнему видно, почему он входит в число лучших в мире. Возраст более чем позволяет, все впереди - происходит трансформация, переход на более высокий уровень.
Одно дело выйти на один матч и зажечь, другое - отыграть 38 туров против очень непростых оборон чемпионата Испании. Сегодня очень цепко против него играли, а уже смог несколько моментов создать и себе и партнерам.