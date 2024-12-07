«РБ Лейпциг» хочет приобрести защитника сборной Испании

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вчера, 15:14

«РБ Лейпциг» готов предложить 20 миллионов евро за защитника «Сельты» и сборной Испании . Напомним, «Барселона» имеет право первоочередного выкупа игрока. А в случае продажи Мингесы каталонцы получат 50 % от суммы трансфера.

25-летний правый защитник является воспитанником «Барселоны». За «Сельту» он выступает с июля 2022 года. В текущем сезоне Мингеса сыграл 15 матчей в Ла Лиге, в которых отметился 2 голами, 5 ассистами и 3 жёлтыми карточками. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что летом «Барселону» покинет один из защитников.