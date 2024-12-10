Тикнизян рассказал об интересе к нему со стороны клуба из Ла Лиги

1733830313

вчера, 14:31

Защитник «Локомотива» и сборной Армении сообщил, что в его услугах заинтересована «Севилья».

Насколько мне известно, я лично слышал от своего агента, интерес от «Севильи» всё еще есть. Как далеко это зайдёт, мне на данный момент непонятно, посмотрим. В любом случае я — профессионал и на 100% буду отдавать себя той команде, за которую выступаю в данный момент.

Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл 23 матча, в которых забил 2 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает уроженца Санкт-Петербурга в 6,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Тикнизян может перейти во французский клуб.