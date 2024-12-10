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Тикнизян рассказал об интересе к нему со стороны клуба из Ла Лиги

вчера, 14:31

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян сообщил, что в его услугах заинтересована «Севилья».

Насколько мне известно, я лично слышал от своего агента, интерес от «Севильи» всё еще есть. Как далеко это зайдёт, мне на данный момент непонятно, посмотрим. В любом случае я — профессионал и на 100% буду отдавать себя той команде, за которую выступаю в данный момент.

Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл 23 матча, в которых забил 2 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает уроженца Санкт-Петербурга в 6,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Тикнизян может перейти во французский клуб.

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Все комментарии
68hhn6mxacjz
68hhn6mxacjz
вчера в 18:20
Тикнизян начал с Севильи, дальше будет круче.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:56
Рекламная акция начинает раскручиваться.))
rfkg36sf5qhc
rfkg36sf5qhc
вчера в 15:17
После Захаряна спрос на Тикнизяна резко упал, если он вообще был.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:34
Не иначе, пошла предпродажная подготовка. Ну Так, на всякий случай...
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